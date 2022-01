Anthuan, un líder nato y revolucionario de los mercados

Nadie imaginaría que la noche del 27 de enero de 2022, casi dos años después, él perdería la vida de una forma en que nadie desea.

ACTIVISTA POLÍTICO

A pesar de su juventud, Anthuan siempre supo el capital político que representan los mercados, ése capital que muchas veces fue utilizado sin que el PRI y luego el Partido Acción Nacional (PAN) le reconocieran pasadas las diferentes campañas políticas de 2013 a la fecha.

Él fundó la Alianza de Mercados de Coatzacoalcos, si bien había otro grupo de locatarios, él fue capaz de unir a los comerciantes de los centros de abasto de la ciudad, incluida la Fayuca, Plaza del Sol y Corregidora; todo esto lo llevó a ser nombrado delegado de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

Salim Anthuan logró lo que pocos, reinvindicar a los locatarios, especialmente a los del Mercado Coatzacoalcos, por cuyos pasillos corrió de niño, en los que se forjó con la cultura del esfuerzo heredada por su abuelo y madre, misma que años después reforzó al reencontrarse con su padre; los locales de uniformes son una tradición en la ciudad, difícilmente habrá porteños que no acudieran a surtirse cada ciclo escolar.

Su despunte inició siendo diputado juvenil, después con el periodo de Marcos Theurel Cotero, uno de sus principales impulsores, para luego ser incómodo dentro del mismo PRI en cuanto ignoraban y evadían a sus hermanos locatarios, pues Anthuan no los veía como comerciantes, era tanto su amor por los centros de abasto, que los vendedores se convirtieron en su otra familia.

EL PRIMER LOGRO

En el periodo de Joaquín Caballero Rosiñol, Anthuan logró que se creara la Dirección de Mercados, pues no siempre se le prestaba atención a los locatarios, sólo a base de plantones en el parque y las oficinas del Palacio Municipal era la manera.

En cada aniversario de los mercados o en diciembre, era una tradición la organización de festejos, en los que él sin menor miedo tomaba el micrófono para cantar, sin importarle si era afinado o no, pero es a su llegada a la CNOP cuando hizo un fuerte lazo con Moisés Carrillo de La Cruz, presidente de la Alianza de Organizaciones Taxistas de Coatzacoalcos; es ahí como nuestra amistad creció, pues a mi llegada al periódico cubría la fuente de Transporte Público y Mercados, pero en especial los locatarios y taxistas eran ignorados por muchos.

LAS BATALLAS POR LA JUVENTUD

Un incipiente Anthuan me decía que por ser joven era ignorado por los altos funcionarios municipales, que no apostaban por sus proyectos y que únicamente era buscado en campañas, sentimiento casi similar que compartía con él, ambos de la misma edad (él unos meses más grande que yo); se me dificultaba conseguir entrevistas pues nadie me conocía, así es cómo llegué a conocer las entrañas de los mercados y a contar las historias de los locatarios a través de las notas.

Otro de sus trabajos alternos era la compra-venta de vehículos, además del trámite de facturas, con lo cual sostenía a su familia compuesta por una niña y un niño, y su inseparable esposa, también joven; Anthuan abrió las puertas de su casa a muy pocos periodistas, sin embargo, fue fuente de consulta para cualquier situación en los mercados, incluso ya sin ser el director.

No hubo fiesta de los periodistas en que él no contribuyera con artículos en especie para poder realizar los tradicionales festejos de la Libertad de Expresión y las posadas, en las que acudía personalmente para entregarlas, ser partícipe y convivir.

ÉXODO

Semanas antes de la muerte de Moisés Carrillo, tu fotografía y otras más aparecieron en una lona, incluso se difundió por Facebook, pero eso ni te ´agüitó´, como solías decir; para ese momento mis fuentes eran otras, por lo que mi contacto con ambos era esporádico.

Cuando ocurrió el asesinato de ´Moi´ te escribí, pues no daba crédito a lo que pasaba, ni tú; y una semana después ocurre el atentado, en el que te viste forzado a huir, te mantuviste en bajo perfil, para luego regresar a tu natal Coatzacoalcos.

Es tan curioso que tu crimen haya ocurrido justo cuando se anunció un operativo de refuerzo policiaco durante cinco días por parte de diferentes corporaciones, tanto federales como estatales, pareciera una burla.

No sé los motivos de lo ocurrido, muchos dirán "es que andaba en malos pasos" y no me consta, ni me atrevería siquiera a expresarlo, eso es algo que deberán esclarecer las autoridades.

De imaginar que le faltarás a tus niños siento un dolor terrible, ellos eran tu todo; ojalá tu familia encuentre consuelo, en especial tu esposa, tu hermano y tus padres.

Salim Anthuan es la quinta persona ejecutada en Coatzacoalcos en el transcurso de enero, sin embargo, más allá de la forma en que perdió la vida, él logró trascender en la vida pública de la ciudad, sobre todo entre sus hermanos locatarios.

¡Descansa en paz!