Ante poco pasaje, urbanos no respetan rutas correspondientes

Debido a la poca afluencia de pasajeros, conductores de transporte público en la modalidad de urbanos no respetan la ruta que le corresponde, señaló una usuaria porteña.

La afectada quien decidió omitir su nombre acudió al Corporativo Imagen del Golfo para denunciar que esté martes tomó la unidad número 239 ruta Quevedo; sin embargo, a los pocos minutos de avanzar el chofer decidió irse por la Avenida Juan Escutia.

La ciudadana quien dijo ser vendedora ambulante con discapacidad en la pierna Indicó que a pesar de cuestionar al conductor, este le contestó de manera prepotente y le pidió que bajara de la unidad .

" Le comenté que su ruta decía Quevedo y que porqué tomaba otra ruta, me dijo que porque el checador se lo estaba marcando y que no había pasaje por Quevedo, que si no me parecía que tomara un taxi o me bajara", dijo.

Agregó que pese a la pandemia del Covid-19 los camiones lucen sucios y los conductores no hacen uso de cubrebocas.

Aunado a esto mencionó que las unidades traen la música con volumen alto lo que no permite escuchar cuando el usuario pide descender del autobús.

Ante está situación la ciudadana pidió la intervención de Transporte Público para que tomen cartas en el asunto debido a que los usuarios necesitan de las rutas a colonias populares de Coatzacoalcos.