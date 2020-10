Ante desfavorable diagnóstico, Rodolfo no pierde la fe de vencer el cáncer

"Los médicos nos dicen que ya no se puede hacer nada por mi esposo, porque el cáncer ya está avanzando pero nosotros creemos que Dios tiene la última palabra porque para él no hay límites y para la medicina sí", expresó Araceli Valencia Freyre.

Hasta hace once meses la vida de Aracely y su esposo Rodolfo de Jesús Herrera Saldaña, estaba llena de estabilidad y plenitud, él trabajaba arduamente para llevar el sustento al hogar y ella lo hacía como hobby para ocupar su tiempo libre y generar ingresos extras, ahora lo hace por necesidad, para costear el tratamiento oncológico de su pareja.

En mayo del presente año su esposo fue diagnósticado con "Linfoma no hodgkiniano" en etapa cuatro, cáncer que afecta principalmente el sistema linfático, siendo informados que solo podría curarse con un milagro.

"Por el tiempo que él paso sin atención médica llegó a etapa 4 qué es la etapa final y la hematóloga me dijo que ya venía muy mal que no habían esperanzas y que sólo habría que esperar un milagro pero que por su edad podrían darle quimioterapias y ayudaba mucho porque tiene 37 años y habían factores positivos", comentó.

A raíz de este panorama los problemas económicos empezaron a tocar las puertas de su hogar debido a que el señor....se quedó sin empleo y tuvo que iniciar su tratamiento con la esperanza de ganarle la batalla al cáncer.

¿ A qué se dedicaba su esposo?

"Mi esposo se dedicaba a la colocación de climas y de otros aparatos pero como él no puede estar bajo el sol tuvo que dejar de hacerlo, su familia se apartó de él y yo soy ahora quién se hace responsable de todos los gastos, tenemos un hijo de trece años y mi madre también vive con nosotros, yo soy el sustento del hogar pero los gastos son demasiados", dijo.

Trabaja arduamente para costear las quimioterapias.

Araceli Valencia, se dedica a la colocación de pestañas en Coatzacoalcos, ese negocio lo inicio hace 4 años con la intención de emprender y apoyar a su esposo para que ambos tuvieran una mejor calidad de vida.

Su talento y su pasión por este trabajo qué es demandado por decenas de mujeres porteñas hoy son la base y el sustento de su familia, pero principalmente para las quimioterapias que toma en la ciudad de Xalapa.

¿Cuánto se gasta cada que viajan al tratamiento?

" Para mí es bastante, cada 21 días debemos pagar 2 mil 500, los boletos cuentan 610 pesos, debemos pagar hospedaje y una dieta especial para él, rentamos una habitación muy pequeña con un costo de 150 pesos diarios porque debe descansar después de cada quimioterapias ya que a los pacientes les da vómito, diarrea, otros se desmayan y no nos podemos quedar en un albergue porque podría agarrar una infección y no todas las personas quieren usar cubrebocas", explicó.

¿Cómo le ha cambiado la vida está enfermedad?

" Aún no creemos que tenga linfoma de no hodgkin, lo veo y no lo creo mi esposo tenía muchos planes estaba montando su negocio de climas y todo tuvimos que frenarlo y desistir, él mantenía la casa y lo que yo hago antes lo hacía por gusto, no me preocupaba tanto si tenía clientas o no porque él era quién proveía todo", resaltó.

Sin embargo, a consecuencia de la pandemia por el covid-19 la clientela ha disminuido considerablemente por lo que se ha visto en la necesidad de tener que disminuir hasta en un 50% el costo de sus trabajos con la finalidad de generar el mínimo ingreso para recaudar los cinco mil pesos que se ocupan para el tratamiento y aunque el costo no sea redituable con respecto al tiempo que le invierte a su trabajo Araceli dice hacerlo por amor a su esposo y con la esperanza de que pueda recuperar su salud y todo vuelve a la normalidad.

¿Actualmente con la pandemia cómo le ha hecho para poder generar ingresos?

"Antes a la semana yo tenía de tres a cuatro clientas pero ahora solamente llega una o dos, eso me empezó a desesperar mucho pero decidí ofrecer muchas promociones y descuentos, como quien dice a rematar mis trabajos. Yo sé que regaló mi esfuerzo pero me pongo a pensar que de ahí sale para que mi esposo continúe su tratamiento" añadió.

¿Que le pediría a las personas que conozcan su caso?

"Realmente yo no les pido dinero, no quiero vivir de la gente, yo ofrezco mis servicios y se que los costos son mínimos a comparación de otros, y no quiere decir que sea por mala calidad sino porque ahora lo hago por mi esposo, porque yo quiero que el culmine su tratamiento, porque después vienen las radioterapias", aseguró.

¿Cuánto llega a costar la colocación de expresión de pestañas a precio normal?

"Hay extensiones que cuestan mil 500 y yo las tengo en 800, las de 600 en 250 pesos, la verdad es que es mi propósito es ver a mi esposa sano y que vuelva a ser la persona que era antes y sabemos que Dios tiene la última palabra.

Si deseas ayudar a esta familia con apoyo económico puedes hacerlo a través del número de cuenta 4152313711395348 Bancomer.

Contacto.

Dirección

Román Marín 704 entre Galeana y Bravo.

Número de teléfono 921 256 9593.

Página de Facebook Renata Vega.