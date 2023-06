Angustia en escuela de Coatzacoalcos por amenazas de alumno

Un mensaje anónimo revela la preocupación de padres de familia en la Escuela Primaria Pensamiento Liberal, pues presuntamente un menor de sexto grado envió un mensaje en un grupo de What´s App en el que asegura que llevará un arma para herir a una docente.

Lo anterior trascendió en el portal Coatza Digital, al ser el medio al que llegó primero el mensaje anónimo atribuido a un padre de familia, que menciona que esta situación ocurrió desde el 1 de junio y la directora, presuntamente, minimizó el riesgo.

"Se trata de un niño de sexto grado que tiene un grupo de What´s App y ha mandado mensajes, donde dice que va a llevar un arma para matar a su maestra y si no logra alcanzar su objetivo, atentaría con cualquier alumno de la institución que entre solo al sanitario, lo va a ahorcar", advierte el mensaje.

SIN RESPUESTA DEL PLANTEL

Imagen del Golfo intentó contactar a directivos del plantel ubicado en la colonia Petroquímica a través de sus cuentas oficiales de Facebook, sin embargo, jamás respondieron para aclarar si se trata de un rumor o de una mentira.

En el texto el padre de familia remarca que no es la primera situación con el menor, pues éste golpeó a otro que va en el tercer grado, además de presuntamente grabar con su teléfono celular las peleas.

"Nuestro grupo (sexto grado) se enteró por mensajes el día domingo... la directora no nos había informado de nada de lo que estaba ocurriendo... otros padres fueron a preguntar a dirección y dijo que no es alarmante la situación, que no teníamos de qué preocuparnos, que no armemos escándalo", precisó.

Debido a la presunta negativa de la directora al minimizar la situación, los padres de familia realizarán una junta general el próximo martes.

"Toda la comunidad escolar estamos preocupados por nuestros niños", finaliza la queja.

