AMLO: “Rocío Nahle, mujer de convicciones, honesta,incorruptible”

One.- “Quiero felicitar a Rocío Nahle, por la manera que ha llevado a cabo la conducción de estos trabajos, la entrega a esta obra, el que no esté en la oficina en la ciudad de México, ni siquiera en las oficinas de Villahermosa, si no, que esté aquí, en el sitio donde se está construyendo esta refinería, también expresar que le tenemos toda la confianza, no solo profesional, sino como mujer honesta, incorruptible, eso es garantía, imagínense en estos tiempos tener servidores públicos comprometidos, trabajadores y honestos es como una bendición” dijo en su reciente visita al sur el presidente Andrés Manuel López Obrador.









El que entendió, entendió…





Two.-Bueno pues, ‘El que entendió, entendió’, claro y contundente el mensaje del presidente para sus adversarios políticos, bombarderos de infamias, que solo han tomado la calumnias, como única defensa a la pérdida de sus privilegios que tenían antes con los gobiernos neoliberales, quienes les pagaron millones de pesos en contratos, por callar toda la infamia, corrupción, montajes de información que ha salido a flote con este gobierno de la 4 T; escuchar el respaldo total, que le dio el presidente Andrés Manuel López Obradoren Tabasco y Veracruz a Rocío Nahle, apagó todo el fuego a su alrededor y regresó la brisa, seguramente para esos que le hacen la guerrita sucia un día sí y otro también; políticos de MORENA, se tragaron el chicle, golpe directo al hígado, chuparon limón agrio y amargo, se les congeló la sonrisa y todo el cuerpo, en pocas palabras se les frunció todo, todo, respiraron ‘padentro’, ahí se tragaroncalumnias en redes sociales,periódicos y otros medios en contra de la Secretaria de Energía, quien no tendrá que relajarse, ni bajar la guardia, busa caperuza, porque le faltan dos años para terminar el proyecto de Dos Bocas y los adversarios no descansan, solo se repliegan momentáneamente, mientras y maquiavelan un nuevo escándalo. Benditas redes sociales.





Rocío Nahle, desde que empezó la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso Tabasco, hizo su morada en el corazón donde se realiza el proyecto, que será el sello emblemático, en conjunto de las demás obras que se están realizando en el sureste del país; si algo tiene bien claro Nahle García es que ‘Al ojo del amo, engordael caballo’ y por eso vive ahí, para que no le digan y le cuenten y los avancen caminen como se tienen planeado, nunca en ningún sexenio se había visto que un funcionario de esa envergadura bajara de su trono a checar directamente los trabajos, no se asoleaban, para qué, se la llevaban tranquilamente en sus oficinas, sin desgastarse mucho, solo llenándose los bolsillos, ahí esta Emilio Lozoya, en la cárcel y todavía los que faltan.





El presidente, fijó fecha para inaugurar la refinería de ‘Dos Bocas’ y será el primero de junio del 2022, que se tiene previsto terminara la magna obra; Rocío Nahle, conociéndola como es, en estos momentos, si antes tenía la carne en el asador, ahorita le va echar toda, para cumplir con los tiempos que puso AMLO, hasta ahorita va bien y se puede constatar solo en el discurso que tiró el mero, mero, quien habla como dice él, no de oídas.





Que emoción será para todos aquellos cuandoAndrés Manuel López Obrador dice que van a aparecer sus nombres en la placa conmemorativa cuando se termine e inaugure la refinería de Dos Bocas, emblemática referencia de la trasformación de la que tanto habla el presidente, que de alguna manera se dejará de depender del extranjero en algo tan elemental como es producir la gasolina, el diésel y cosechar nuestros propios alimentos como lo hacían nuestros abuelos y lo mejor, tener un país libre de deudas como se tuvo en el periodo neoliberal. Se van a rehabilitar por completo 6 refinerías dijo el presidente esto es buena reactivación de empleos y trabajo en las zonas donde están ubicadas.





En Cangrejera

Three.- Este sábado el presidente estuvo junto con la Secretaria de Energía Rocío Nahle, el Director de PEMEX Octavio Romero, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el Alcalde de Coatzacoalcos Víctor Manuel Carranza, el AlcaldeMinatitlán Nicolas Reyes, entre otros funcionarios en el complejo Cangrejera, el Director de PEMEX Octavio Romero dijo que desde hace algunas semanas se han dado a la tarea con técnicos de la secretaria de revisar la vialidad técnica y económica de la rehabilitación del Complejo Petroquímico Cangrejera, incluida la posibilidad de incorporar un tren de refinación de hasta 200 mil barriles diarios; al director de Pemex, se le vio en su discurso mucho más fluido y con sapiencia del complejo y su historia; algo bueno de lo que menciono es que se van a generar o más bien se están generando empleos con los trabajos que se están realizando; presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador, los primeros avances que ya se tienen y señaló que en las próximas semanas estará en condiciones de estimar con mayor certidumbre los montos de inversión, los tiempos de construcción y los indicadores de rentabilidad.





En su intervención la secretaria de Energía Rocío Nahle García, recordó los cuatro años que estuvo trabajando en esa planta:“ahí señalo la importancia de cómo se planeó anteriormente la política energética y cuando me preguntan sobre petroquímica o complejos siempre digo que México llegó 30 años antes que todo mundo, ocupábamos el quinto lugar a nivel mundial en la producción de petroquímicos, cuando se conforma Cangrejera, se conforma con un balance energético adecuado, no obstante después decidieron empezar a importar naftas, a pesar que este complejo, no se diseñó para comprar naftas y procesarlas” enfatizó Rocío Nahle.





El presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta gira demostró una vez más que es hombre con convicciones firmes y comprometido hasta la medula con el pueblo y por eso pasara a la historia como el mejor ‘PRESIDENTE’, que ha tenido este gran país. Revindico a nuestros ancianos, jóvenes de la lista del olvido; México está despertando del letargo en que lo mantuvieron sus malos gobernantes; quienes hoy gritan y se manifiestan arriba de sus lujos autos, son quienes seguramente perdieron algún interés creado en los gobiernos pasados. AMLO, quiere que volvamos a ser autosuficientes, que recobremos la dignidad que aún nos queda como nación, que volvamos a sentirnos orgulloso de este gran país; mientras tanto, que el tiempo ponga a cada quien en su lugar y la historia escribirá los nombres de esos vende patrias, corruptos, traidores del pueblo de México.

anaisabelcruzhernandez@hotmail.com