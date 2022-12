Amado Cruz Malpica rinde su primer informe de labores

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el alcalde de Coatzacoalcos Amado Cruz Malpica rindió su primer informe de labores, donde dijo que su gobierno ha preferido tomar rutas que hereden soluciones sostenibles y perduren en el tiempo, pues el pavimentar calles y rehabilitar drenajes es bastante "sencillo" que solo dan una falsa sensación de avance rápido.

Acompañado de su cuerpo edilicio, Cruz Malpica dio un mensaje contundente en el que le recordó a los ex alcaldes presentes, que la administración pública no se trata de patear latas, como muchas veces lo han hecho, dejándola muy "abollada" toda vez que el saltarse pasos técnicos siempre terminan mal.

"Omitir una etapa de trabajos urbanos nos llevaría a la falsa sensación de un avance rápido, pavimentar calles y drenajes es bastante sencillo, nosotros no hemos escogido rutas como esas y el que hacer del servicio público, saltarnos pasos técnicos siempre acaban mal y en cambio, nosotros queremos que Coatzacoalcos no sea así, porque no se trata de patear la lata para adelante, como muchas veces se ha hecho, una lata bastante abollada por cierto, queremos heredar soluciones sostenibles, que perduren en el tiempo y que sean resultado de haber hecho lo necesario," comentó.

Durante su discurso oficial, el alcalde de extracciones morenistas destacó que ningún cambio verdadero se logra por el camino fácil, ya que las rutas sin dificultades casi nunca llevan a metas ambiciosas y trascendentes.

Asimismo, expuso que la auténtica transformación lleva su tiempo y los obliga a transitar por etapas que no pueden eludir, ni evitar, toda vez que no pueden prescindir de trabajos que son incómodos, pero necesarios a largo plazo.

"Con la administración pública sucede como con todo en la vida, ningún cambio de verdad se logra por el camino fácil, el camino sin dificultades casi nunca es la ruta que nos lleva a metas ambiciosas y trascendentes, la auténtica transformación lleva su tiempito y nos obliga a transitar por etapas que no podemos eludir, ni evitar, ni esconder, ni dejar para después, ni hacer menos penosas los inconvenientes de los momentos, no podemos prescindir de trabajos que son incómodos, pero necesarios en el largo plazo" mencionó.

Amado Cruz reconoció que están enfrentando la renovación de una infraestructura "añeja" que han dejado consecuencias de decisiones que se omitieron desde hace más de 30 años.

"Estamos enfrentando la renovación de una infraestructura añeja, entre los 30 y 60 años que agotó su vida útil porque se pensó en el Coatzacoalcos de aquella época y se hizo con la tecnología y con los materiales de aquel momento, estamos lidiando con las consecuencias de decisiones que se omitieron hace 5, 10, 15, 20 y 30 años, el basurero, el agua, la seguridad", dijo.

HAREMOS LAS COSAS BIEN

El primer informe de labores se desarrolló en el anexo del palacio municipal, ahí afirmó que su administración hará las cosas bien, desarrollando las obras que sean necesarias, para la recuperación económica que permitan a la ciudad renacer con dinamismo por el bien de su gente.

Tan solo éste año mil 730 unidades económicas reactivaron su registro en el padrón de la Tesorería Municipal y a ellos se sumaron más de 226 nuevos negocios que equivale a la apertura de uno cada día hábil.

"Esta administración quiere hacer las cosas bien, vamos a hacer las obras que sean necesarias para la ciudad recupere esplendor y para caminar por sus calles con una experiencia grata que acompañó a la juventud de muchos de los aquí presentes, vamos a seguir poniendo especial énfasis en las colonias populares y en impulsar la recuperación económica del municipio, que es clave para que nuestra ciudad renazca con dinamismo y en bienestar para su gente", detalló.

FINANZAS SANAS

Cobijado por empresarios, líderes cámarales y trabajadores del ayuntamiento, comentó que mantienen negociaciones y mecanismos de acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua y el Servicio de Administración Tributaria para solucionar los pasivos que "sofocan" las cuentas públicas y que limitan atender las demandas ciudadanas.

"Quiero decirles que estamos en mesas de negociaciones y en mecanismos de acuerdos con la comisión federal de electricidad, con conagua y con el SAT, para encontrar una solución a los pasivos que sofocan nuestra liquidez y que impiden una pronta respuesta a las demandas ciudadanas", sostuvo.

Actualmente el ayuntamiento ha logrado con sus obligaciones tributarias, cosa que no se hace desde hace mucho tiempo.

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA BASURA

Como parte de las encomiendas del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, hoy en día Coatzacoalcos atiende en coordinación de municipios vecinos y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el problema de la basura para que a partir del 2023 ya se cuente con un cirio de disposición final.

"Por otra parte, con el gobierno del estado que encabeza el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez y con la Semarnat y con municipios vecinos estamos estableciendo las bases de coordinación para solucionar a largo plazo el problema de la basura que ya se ha vuelto prácticamente crónico en la región", sostuvo.

SE HA ORDENADO LA CASA

El tener cuentas y finanzas sanas les ha permitido tener buenos frutos, indicándoles que van por buen camino, pues cada vez hay más empresas internacionales interesadas en invertir en Coatzacoalcos.

Destacó el apoyo y el respaldo de tres personajes claves de la cuarta transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez y la Secretaria de Energía Rocio Nahle.

"Se los digo, se ha ordenado nuestra casa y nuestros primeros frutos nos indican que vamos por buen camino, estamos en la mira de inversionistas internacionales que no toman decisiones porque les caigamos bien, sino mediante el cálculo implacable de los números, tenemos el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, de nuestro Gobernador Cuitláhuac García y de nuestra amiga la Secretaria de Energía Rocio Nahle" resaltó.

Para el 2023, el presidente de Coatzacoalcos afirmó que será un gran año de trabajo en el que se consolidarán los proyectos establecidos para el crecimiento de la ciudad.

"El 2023 será un gran año de trabajo, de consolidación y de resultados en nuestro municipio, el 2023, será una segunda etapa de objetivos alcanzados para la ciudad que queremos todos" finalizó.

