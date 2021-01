Alcalde de Coatzacoalcos confirma dar positivo a Covid-19

A través de un comunicado, el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo informó haber dado positivo a la prueba Covid-19, aunque es asintomático, aseguró mantenerse en aislamiento.

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Siempre he enfrentado la especulación con la verdad y hoy no es la excepción.

Entiendo que la situación en torno al reciente aumento de casos de COVID-19 en nuestro estado puede generar incertidumbre, por eso no me cansaré de reiterar el llamado a la conciencia individual y colectiva, no hay esfuerzo gubernamental de cualquier orden, que funcione sin la suma de la voluntad social, y ante el reciente repunte de casos, lo más importante sigue siendo extremar toda medida preventiva.

En relación a mi estado de salud, debo mencionar que esta segunda oleada de contagios de COVID-19 impactó más de cerca a familiares, amigos y colaboradores, es por eso que, desde que percibí los primeros síntomas de sospecha a finales del año 2020, decidí optar por el aislamiento voluntario junto a mi familia; por tratarse de un proceso infeccioso estacional.

Por indicaciones médicas al término del tratamiento por infección estacional, me tomé la muestra de COVID-19 resultando positiva, por lo que continué en aislamiento sin tener ningún efecto, soy asintomático, pero con el objetivo de evitar propagar el virus procedí cumplir los plazos establecidos de aislamiento y periodo de espera para volver a hacerme un estudio y verificar su resultado, hasta entonces permaneceré responsablemente bajo resguardo.

No obstante me he mantenido al tanto de toda la actividad y responsabilidad de mi encargo, las nuevas tecnologías así lo permiten, he seguido sosteniendo reuniones virtuales y me he cerciorado que los servicios básicos en la ciudad no se detengan y de igual manera con toda la obra pública, como la que se realiza alrededor de las magnas obras de SEDATU, para mejorar de forma integral los sectores populares, las terrazas del malecón que han demostrado su eficiencia en cada entrada un frente frío, el bacheo en toda la ciudad también sigue conforme a lo planeado, así como la rehabilitación de algunas parrillas en las avenidas que así lo requieren.

Las reuniones en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz continúan y ya muestran resultados en la disminución de delitos del fuero común.

El 6 de enero inició el pago del impuesto predial con los respectivos descuentos y tanto los 7 módulos como las plataformas virtuales activadas para el pago están en funcionamiento adecuadamente, todo ha trascurrido sin el menor de los incidentes. Por supuesto, muchas gracias a todos los ciudadanos responsables que han realizado su pago y a los que lo harán en próximos días.

En general, la operatividad del gobierno municipal no se ha detenido ni lo hará, nuestro compromiso es trabajar siempre por mejorar la calidad de vida de los porteños.

Antes de concluir recordemos que ante el actual panorama es fundamental continuar cuidándonos y cuidando a nuestras familias, no hay que olvidar que el uso correcto del cubrebocas, careta y el lavado de manos constante son las mejores armas contra el COVID-19 y lo más importante, quedarnos en casa tanto como nos sea posible, es hasta ahora la mejor forma de evitar la propagación del virus.

Deseo de todo corazón mucha paz y salud en todos sus hogares, y por favor, no bajemos la guardia.

Víctor Manuel Carranza Rosaldo

Presidente Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave.