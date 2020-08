Al menos 15 albañiles han fallecido por Covid en Coatzacoalcos

Vicente Aparicio, líder del Sindicato de la Construcción de la CTM, confirmó que durante la contingencia sanitaria causada por el Covid-19, han fallecido aproximadamente 15 trabajadores dedicados a dicho oficio.

"Tengo conocimiento que han fallecido como unos 15 trabajadores de la construcción, nosotros no sabemos por qué no se han reportado con nosotros pero sí hay amigos, hermanos que andaban con nosotros muy pegados que murieron por esa enfermedad letal que está peligrosa y sólo Dios la puede detener con alguna medicina, aunque están con el invento de la vacuna espero se logre porque es todo un apocalipsis esto", afirmó.

Por otra parte, informó que actualmente, derivado a la misma pandemia mundial, la contratación de mano de obra en su sindicato bajó un 90%.

"Hemos estado escasos de empleo no hemos visto con este problema del pandemonio que así le decimos nosotros, las empresas no abren empleos y están la crisis muy delicada", manifestó.

A su vez, reconoció que otra problemática a la que se enfrentan es la competencia que hay por la presencia de otros sindicatos nuevos.

"Vengan obras pequeñas grandes o chicas hay otras competencias que ellos también las pelean entonces no ha habido buen empleo, se ha visto mucho desempleo y muchas empresas no han abierto, nos la estamos jugando y el semáforo sigue mal para que no salgamos pero nos la tenemos que jugar, no hay de otra, la gente tiene que comer y buscar comida", expuso.

Indicó que al menos en Coatzacoalcos el sindicato que representa tiene sin empleo a un 90% de los trabajadores.

"Está bajo esto y esta enfermedad sigue ahí latente, entonces esperemos en Dios que vengan grandes empleos pero bueno los proyectos de aquel lado del muelle de Cosoleacaque que es vecino de Coatzacoalcos están siendo acaparados por otros sindicatos nuevos", explicó.

Finalmente, detalló que otros proyectos que están por aterrizar en la ciudad son en los complejos donde llegaron empresas a Cangrejera para labores de mantenimiento, así como en la presa donde una empresa foránea iniciará trabajos, por lo que esperan sea beneficiada la mano de obra local y se vea reflejado en los sueldos.