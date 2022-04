Adultos mayores, los más participativos en urnas de Coatzacoalcos

Desde muy temprano la población, en su mayoría personas de la tercera edad salieron a emitir su sufragio en favor del mandatario federal para que continúe como presidente de México.

Jorge Tijerina Acosta reconoció que éste proceso es un acto cívico que permite a los mexicanos decidir la continuidad del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta su conclusión en el 2024.

"Me parece un acto cívico muy importante, veo más gente adulta con experiencia a que se eligieran presidentes, los jóvenes deberían participar más, están desperdiciando la oportunidad de oro porque no se va a volver a repetir", dijo.

Remberto Hernández López vecino de la colonia Benito Juárez Sur, dijo que la jornada se desarrolló con mucha participación de la población y eso representa el interés de la gente en el proyecto de la cuarta transformación.

"He visto bien la jornada, salí temprano a votar, a ver qué dice la gente, sí he visto que salieron. Que la gente salga y vengan a votar y que se decida qué es lo que queremos", comento.

Por su parte Lucila Martínez, habitante de la colonia Popular Morelos, expuso que es la primera vez que se hace este proceso que marcará la historia del país para decir si se queda o se va el presidente.

"Está muy bien, hay que salir y votar contra quien no trabaje. Salí con mi hermano, salí a apoyar, está muy bien esto, porque el que no funcione fuera, vengo desde no sé dónde a votar", dijo.

En Coatzacoalcos, perteneciente al Distrito XI se colocaron 150 casillas y 1 especial en la central camionera, además en los municipios de Agua Dulce hay 21 casillas, Moloacán 10 e Ixhuatlán del Sureste 6.

Además son 935 funcionarios de casilla los que están desarrollando sus actividades, de ellos, 561 son propietarios y 374 suplentes.

En el Distrito hay 294 mil 29 electores que se espera salgan a emitir su sufragio.