Adultos mayores decidirán vacunación: Manuel Huerta

La Secretaría de Bienestar comenzará el proceso de llamadas a los adultos mayores que tienen empadronados en los programas sociales, para consultarles si desean ser vacunados o no contra el Covid-19, pues en próximas fechas comenzará este proceso a nivel nacional y se busca realizarlo de tal manera que no se generen aglomeraciones que los pongan en riesgo al ser población vulnerable.

"Es una decisión libre de cada quien, no hay condicionantes, ni obligamos a nadie a ponerse la dosis, sólo necesitamos hacer un padrón de las personas que pueden acudir a vacunarse y a quienes tenemos que ir a su domicilio para aplicarles la dosis, pues muchos ancianitos no pueden moverse y tendremos que llevarles hasta su hogar la vacuna... Gratamente la mayoría de ellos están respondiendo que sí van a ir", mencionó vía telefónica Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado federal de la Secretaría de Bienestar en Veracruz en el noticiero radiofónico ´Zona Sur Veracruz, conducido por el periodista Fluvio César Martínez Gómez.

Huerta Ladrón de Guevara señaló que este proceso no tiene fines electorales, sino del determinar un mejor esquema de vacunación que no ponga en riesgo a las personas de la tercera edad de acuerdo al plan nacional establecido por el Sector Salud.

"Vamos a llegar, no es inmediato, no es un plan sencillo, dependemos de los flujos de vacunación y de la coordinación del Sector Naval... para respetar la veda electoral y no exista ninguna duda sobre el manejo de los Programas Sociales que son un tema muy noble, pero a la vez muy sensible que no debe ser involucrado por los actores políticos o sociales, es por ello que cada pago se hace de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios, para que nadie se aproveche de ello", precisó Manuel Huerta.

El delegado federal indicó que en el estado se destinarán mil 557 brigadas de vacunación compuestas por cuatro de la Secretaría de Bienestar, dos elementos de la Marina, dos más de la Sedena, personal de medicina y enfermería, así como voluntarios.

"Está muy movido el trabajo en Bienestar... van a ser vacunados los miembros de la brigada en el momento que tengan que ser priorizados, en su momento la brigada va a tener que ser vacunada por el propio trabajo que van a realizar", puntualizó Manuel Huerta.

Será de febrero a abril cuando se inmunice a personas mayores de 60 años, como parte de la segunda etapa del Plana Nacional de Vacunación contra el Covid-19.