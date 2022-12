Adicciones, originadas por problemas dentro del núcleo familiar

El 90% de las adicciones tienen su origen en problemas dentro del núcleo familiar, señaló Rubén Saldaña Reyes, director de la Fundación Rubén Darío y las clínicas de rehabilitación Haciendas Ojo de Agua.

"Toda adicción radica de más abajo, de problemas emocionales y un problema emocional se genera a través de un núcleo social y la primera parte social es la familia, las primeras personas que se llegan a conocer: papá, mamá, esposa, esposo, hijo, hermanos, entonces de ahí vamos a empezar a platicar cómo surge una adicción...

"Prácticamente el 90%, no quiero darle la responsabilidad a la familia, porque la familia no es responsable por la decisiones que toma un paciente por los actos que lo conllevan, pero es parte fundamental del crecimiento por no atención, por una inconsciencia, muchas veces la familia no es consciente del daño que está haciendo", remarcó.

El especialista remarcó que entre los jóvenes adolescentes es el sector en que se encuentra el mayor porcentaje de personas en adicciones, ya sea a drogas, o incluso a videojuegos o celulares.

"Pierden la noción chicos de una temprana edad, terminan desembocando en una adicción, en un consumo de sustancias tóxicas, entonces es un foco rojo que venimos a platicar, que venimos a alertar;

"Que sobre todo venimos a atender, a hacer un modelo como lo tenemos en el Estado de México, que es la clínica de rehabilitación Ojo de Agua", externó.

Rubén Saldaña adelantó que este sábado disertará la conferencia magistral "Adicciones y problemas emocionales"; será en punto de las 10:00 horas en la Sala de Cabildo de Coatzacoalcos.

"Desafortunadamente la alza de consumo y el número de adictos en México sigue creciendo, no decrece, al contrario aumenta, el proyecto que traemos es sumarnos, a traer un modelo preventivo y un modelo correctivo dentro del municipio de Coatzacoalcos", citó.