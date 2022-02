Adeudan jubilaciones e indemnizaciones a viudas de petroleros de la Sección 53

Se trata de 10 trabajadores jubilados y tres viudas que perdieron a sus esposos en el campo laboral, así lo confirmó el Secretario General Omar Augusto Ricárdez Chong, quien dijo que la empresa petrolera no ha respetado las negociaciones con el STPRM .

"Estamos hablando que todos los que han sido jubilados no les han regularizado en sus pagos, las personas que han tenido su deceso trabajando, en ese caso a las viudas no les han indemnizado todavía, tenemos alrededor de 10 jubilados que no les han pagado y el caso de las viudas son como tres, algunos tienen más de un año o año y medio", declaró.

Asimismo, expuso que Pemex no se ha regularizado en la cobertura de plazas definitivas y temporales, pues hasta el momento ha mostrado una negativa en proporcionarlas, por lo que esperan que el líder nacional Ricardo Aldana pueda apoyarlos.

Ahorita lo que nos interesa más que nada es que todos se regularicen en Petróleos Mexicanos, como son las coberturas de las plazas, hay varias plazas definitivas que no se han cubierto y existen también todas las temporales que han tenido la negativa de no proporcionarla, existen atrasos en muchos pagos, creo que con la elección del Ingeniero Ricardo Aldana va a ver mucha negociación, en la cual todo eso se va a regularizar", comentó.

Ricárdez Chong expuso que Petróleos Mexicanos también presenta adeudos en el pago de becas y viviendas, así como otras prestaciones.