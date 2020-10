Acusan de prepotente a reclutador de créditos para microempresarios

A través de este medio informativo la ciudadana Alma Delia "N" denunció el mal trato que reciben por parte de Roberto Ruiz Mortera, quién se encarga de reclutar la documentación para el Crédito de Fondo para Apoyo Microempresario.

La afectada indicó que está persona se dirigió a ella a gritos al momento de solicitarle la documentación, añadiendo que su actitud es grosera y prepotente.

" Esta persona se porta déspota y prepotente, nos grita cuando le pedimos información es muy grosero, y me dijo que esa es su forma de hablar porque hay gente que no entiende, pero no me se el nombre para señalarlo", indicó.

Otra de las damas que se encontraba a los bajos del palacio municipal para realizar este trámite agregó que ella también ha sido víctima de la pésima atención de este señor quién abusa de su cargo para mal tratar a los ciudadanos que acuden por necesidad para pedir este apoyo.

" El lunes que vine también se puso así, esa no debe ser la actitud que debe tener, se pone a gritarnos, uno le pregunta algo y se pone muy grosero", detalló Elda Marín Lucas.

Ante está situación solicitaron la intervención del alcalde Víctor Manuel Carranza para que tome cartas en el asunto.

Es preciso mencionar este señor Roberto Ruiz Mortera, es ex policía judicial quién fue guarura del ex Secretario de Gobierno, Noé García Joffre.