Acusaciones de fraude tienen tinte político, se defiende Rotter

Armando Casildo Rotter Maldonado señaló que las acusaciones de fraude en su contra por vecinos de la colonia Porteñuela en Cosoleacaque, tienen que ver con tintes políticos en tiempos electorales.

"Me achacan que yo no les he puesto agua potable luz eléctrica y las escrituras, pero cuando les vendimos les dijimos que era un terreno rustico por eso es que costaba muy poco el metro cuadrado, en el contrato aceptaron las condiciones", dijo.

Con respecto al tema de las escrituras indicó que la demora se debe a la burocracia, sin embargo, en próximas fechas se iniciara con lo tramites.

"En estos momentos si ya les va a ir pidiendo de 10 en 10 para hacer las escrituras para el que municipio les del número de cuentas de estos lotes y poco es poco. Es una difamación que me hayan acusado de fraude", comentó.

Indicó que todos los compradores cuentan con la posesión del terreno que nadie se los está quitando y que pronto tendrán sus escrituras.

Es preciso recordar que en días pasado en rueda de prensa colonos acusaron a Armando Rotter Maldonado de fraude por la venta de terrenos que no cuentan con servicios básicos, y por lo que no ha dado escrituras.

CODI0423_ ARMANDO ROTTER_FG FELIPE GUZMÁN/ IMAGEN DEL GOLFO

"Recapaciten, no está en mis manos es el notario el que les da los tiempos, acudan con el notario. Incluso el notario les ha dado la cara"

Armando Casildo Rotter Maldonado

Dueño de empresa La Porteñuela SA de CV