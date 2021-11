Acusa SDTEV imposición de directores en 10 bachilleratos del estado

En rueda de prensa José Arturo Hernández Martínez, secretario ejecutivo del Comité Estadal del SDTEV, señaló que en Coatzacoalcos la Escuela de Bachilleres Miguel Alemán es una de las que incurrió en esta situación, en las que por la pandemia de Covid-19 se suspendieron las asambleas en las que la Asociación de Padres de Familia y los alumnos deberían consensuar el nombramiento de Jorge Manuel Ordaz Toledo y Miguel Juárez Méndez como directores de los turnos matutino y vespertino, respectivamente.

"Aquí en esta zona la escuela de bachilleres Miguel Alemán ha presentado algunas inconsistencias en cuanto a sus directivos, teníamos nosotros en ese bachillerato un personal directivo que llegó a ocupar ese cargo por un acuerdo de una problemática que surgió hace unos años atrás, sin embargo, nos damos cuenta que al compañero ya le pidieron su nombramiento y lo están retirando de la dirección, estamos en pláticas con la Secretaría de Educación y los niveles educativos correspondientes para que se respeten los derechos laborales y los acuerdos educativos", mencionó Hernández Martínez.

A su visita por Coatzacoalcos, donde se reunió con docentes de la escuela Miguel Alemán adscritos al SDTEV, el secretario general señaló que uno de los conflictos con los nombramientos reside en que los perfiles no son los adecuados para asumir la dirección.

"Si la sociedad de padres de familias, los alumnos, personal docente y administrativos lo aceptan, pues no tenemos nada las agrupaciones nada que hacer, pero si no lo aceptan creo que las autoridades educativas deben buscar el mejor perfil... queremos que nos explique la autoridad cómo realizó esos nombramientos y a quién consultó... en varios planteles del estado están dando nombramientos de directivos... tengo conocimiento de que en 10 planteles hay esas irregularidades", destacó José Arturo Hernández.

El secretario general del SDTEV indicó que ya se interpuso una queja ante la Dirección General de Bachillerato, pero al no tener respuesta lo hicieron ante la Oficialía Mayor de la SEV, por lo que en caso de no existir una resolución acudirán a instancias laborales.

-¿Pudiera ser tráfico de influencias de la misma Secretaría de Educación?, se le cuestionó al líder sindical, quien respondió: "Sí, se puede interpretar como tráfico de influencias, porque los procedimientos no se están respetando y entonces también se puede considerar como imposición, aunque no es la palabra adecuada porque no me consta... hay un conflicto en la escuela Miguel Alemán porque no estamos aceptando al personal".