Acusa negligencia en IMSS 36; su madre falleció tras 2 meses sin la atención debida

Con rabia y tristeza relató que en marzo su familiar ingresó al nosocomio a consecuencia de pie diabético amputándole varias extremidades sin embargo, también presentaba complicaciones en el corazón y pulmón pero por falta de personal no se le proporcionó la atención adecuada.

"No la atendía la cardióloga solo pasaban los enfermeros y una doctora cirujana que ella la atendió, le curaban el pie pero el corazón, el pulmón nunca y estuvo dos meses internada", indicó.

Destacó que los medicamentos los tuvo que comprar de manera particular ya que tampoco cuentan con el abastecimiento de recetas.

Así mismo destacó que tampoco hay especialistas en cardiología.

"Antier subí con el doctor Borrego, le expuse mi situación y me dijo que no tenía conocimiento del tema, siguiente día subió una cardióloga y dijo que efectivamente mi mamá presentaba complicaciones, llevaba una semana con agua en el pulmón y hoy me avisan que la iban a entubar y luego falleció de un paro respiratorio", dijo.

Ante esta situación el joven recalcó que procederá legalmente para que el caso de su madre de 63 años quien perdió la vida a consecuencia de un paro respiratorio durante la mañana de este viernes no quede impune.

