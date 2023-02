Accidente de Línea 12 del Metro podría usarse en guerra sucia contra Ebrard: Primo Dothe

El senador Primo Dothe enlace nacional del Canciller Marcelo Ebrard en el estado de Veracruz, pidió que se defina con precisión las reglas para elegir al candidato de Morena a la presidencia de la República.

Asimismo, dijo que es necesario que los aspirante se separen del cargo, se enfrenten en un debate y que participen otras encuestadoras para elegir a quien buscará convertirse en el próximo presidencia de México.

"Que se definan con más precisión las reglas, si va a hacer una sola encuestadora, nosotros estamos pidiendo que sean otras encuestadora adicionales, nosotros estamos pidiendo que haya debate, estamos pidiendo que se separen del cargo".

En conferencia de prensa, Primo Dothe aclaró que no por el simple hecho de que uno de los aspirantes sea más abrazado por "ya saben quien", se defina quien será el candidato para las elecciones del 2024.

"Al día de hoy, nadie puede decir y porque luego se van a quien abraza más ya saben quien y es a quien más quiere, no estamos hablando de cuestiones de una persona, estamos hablando de todo el país y de su historia", comentó.

Línea 12 del metro

Cuestionado sobre la línea 12 del metro y en donde hubieron más de 30 muertos tras el accidente registrado durante el gobierno de Marcelo Ebrard como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el senador apuntó que habrá quienes se enganchen de la situación para crear una "percepción" en contra del actual Canciller.

"Hubo una investigación a fondo, no hay nada que le puedan señalar a él, si es cierto y en su momento haya responsabilidad o no, cualquier cosa pasa engancharse puede ser utilizada para crear una percepción, pequeña o grande, lo que nosotros estamos haciendo, es un trabajo territorial", expresó.

Respaldan a Marcelo Ebrard

Dijo que el trabajo que han venido desempeñando les da todas las posibilidades de ganar la encuesta, por lo que no están en su escenario el cambiarse de partido.

"Hoy no está ese escenario en nuestra perspectiva, si estuviéramos en lugar número cinco, el cuarto, en el tres y no quiero decir que estamos en el dos, con mucha responsabilidad puedo decir que no esta y cada vez está más lejos de nuestro escenario esa parte de no ganar la encuesta, el trabajo que estamos realizando no está llevando de manera muy seria a pensar que estamos con todas las posibilidades de ganar la encuesta", finalizó.

