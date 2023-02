Abuelito olvida pan y cartera con 5 mil pesos en taxi; pide que se lo regresen

Sin el dinero que tenía para pagar un colchón y otras que tenía pendientes, dejaron al señor Norberto Felipe Gutiérez de 85 años de edad, luego de que el taxi que lo llevó de la zona de Palmitas a la colonia Divina Providencia, se llegó su cartera.

Don Norberto que vive en Puerto Tonalá 210 de la colonia Divina Providencia, dijo que estuvo en la avenida Universidad Veracruzana por la zona de Palmitas, donde compró unas pomadas para los dolores que tiene en los tobillos.

Él se mueve apoyado de unas muletas, ya que se le dificulta moverse, pero este jueves se subió a un taxi del que no recuerda el número, donde se le cayó una bolsa con pan y su cartera donde tenía más de cinco mil pesos y sus documentos.

"Ese dinero lo tenía para pagar un colchón y otras cosas, pero cuando llegué a la colonia, saqué mi cartera y le di un billete de 500, pero no tenía cambio, por lo que le di otro de 200 y fue cuando el taxista casi me saca, por irse apresurado", mencionó don Norberto.

Ahora el señor de 85 años, pide apoyo de la población para ver si le regresan su cartera donde tenía sus documentos, la tarjeta del bienestar y otros papeles, por lo que da su número telefónico 9211854475 para que se comuniquen con él.

"La gente me apoya para comer, ya que yo ya no puedo trabajar, antes me ganaba la vida vendiendo raspados, pero ahora ya no puedo y por eso me ayuda la gente que me conoce", refirió don Norberto.