abuelita_no_aparece_en_el_sistema_de_la_curp,_solicita_apoyo_para_tramitar_ine

Felipe de Jesús García , ciudadano de Coatzacoalcos , externó que las personas de la tercera edad , incluso jóvenes no aparecen registrados en el sistema para descargar su CURP .

"Le dieron una cita y cuando fuimos nos dijeron que no se encontraba su CURP en el sistema y que por ese motivo no le pudieron hacer su credencial del INE, la señorita del INE nos mandó al registro civil para que los documentos aparecieran en el sistema y los pudiéramos imprimir, pero aquí en el registro civil nos dijeron que tenemos que ir hasta el estado de Oaxaca", comentó.

El ciudadano indicó que por la pandemia del Covid-19 su madre no puede viajar ya que no cuentas con todos los recursos necesarios para no exponerla.

Ante este panorama solicitó el apoyo de las autoridades correspondientes para darle solución al tema ya que es de suma importancia contar con esta identificación oficial para realizar sus trámites personales.