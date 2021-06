abuelita_de_nanchital_solicita_ayuda_para_lograr_custodia_de_su_nieto

Por el momento la procuradora del DIF de esta ciudad, mantendra al menor bajo resguardo al infante mientras se determnia quien es la persona apta que podra hacerse cargo del menor de diez años.

"Mi hija no es responsable del cuidado del menor, en ocasiones no tiene para alimentarlo, el niño por la atención que le doy quiere estar conmigo, por eso pido a las autoridades municipales tomen cartas en el asunto para que me otorguen la guarda custodia de mi nieto a quien he cuidado durante diez años, desconozco cuales son los argumentos que mi hija dio para citarme", comentó Sofia Soler, abuelita de un menor de 10 años.

