a_pesar_de_probar_su_inocencia,_cerrajero_de_cosolea_sigue_preso_en_tamaulipas

Se desconoce qué tipo de justicia se está aplicando en ese estado vecinos, cuando ya tienen detenidas a las presentas asesinas, ya confesaron y aun así WILLIAM sigue retenido en el reclusorio de Altamira.

A las autoridades no les han importado, el dañando su salud, su psicología, su estabilidad emocional y su economía pues era el sostén de su madre y ahora no puede ni verla. El tiempo sigue pasando ya suman tres meses y la fiscalía tamaulipeca no deja libre al cosoleacaneco William.

Su familia, tiene puesta su fe en Dios, el único Juez justo que puede escuchar todas sus oraciones para devolver a William a su hogar.

