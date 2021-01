A pesar de cumplir con documentos, CMAS impide pago a abuelito

Una persona de la tercera edad no pudo realizar el pago anticipado de su servicio de agua en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Coatzacoalcos, por no llevar dos ´copias´ de acuerdo a los requisitos que le solicitaron, por lo que fue ´corrido´ por personal de la dependencia municipal sin hacer el pago correspondiente, a pesar de llevar los comprobantes de años anteriores y estar al corriente en el pago de este servicio.

"Yo estoy al corriente en mis pagos, nunca había tenido problemas para hacer el pago, no entiendo de dónde viene la exigencia para tantos requisitos por pagar el agua, así deberían hacer con la gente que no cumple, no con quienes estamos dispuestos a pagar", comentó el señor, Ezequiel Jiménez López de 81 años de edad.

Ante esta situación el habitante de la colonia Fovissste 1 etapa, acudió a este medio de comunicación para hacer extensivo su inconformidad por el trato que recibió de parte de los empleados de CMAS, quienes no tuvieron la paciencia para atenderlo.

De igual forma, dijo que reportó una fuga de agua en su domicilio y otra fuga de drenaje sobre la calle Huasteca, sin embargo no han atendido ambos reportes.

Por último, dijo que tendrá que hacer nuevamente otro viaje a la dependencia municipal, para realizar el pago anticipado de su servicio de agua y llevar los documentos que le requirieron, pues lamentó que a pesar de llevar otros comprobantes y estar toda su información computarizada, no pudieron ayudarlo para realizar su pago.