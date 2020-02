A 6 meses de caso 'Caballo Blanco', ni justicia ni apoyos, recriminan a Gobernador de Veracruz

Familiares de las víctimas del atentado al bar El Caballo Blanco manifestaron ante el gobernador Cuitláhuac García Jiménez , que, a casi seis meses de la masacre, no hay castigo contra los responsables, y menos los apoyos prometidos a quienes quedaron huérfanos tras el cruel ataque ocurrido el pasado 27 de agosto Con sus tres nietos, Xóchilt Nayelli , madre de una de las mujeres que laboraba en el bar, externó que la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Veracruz , sólo les cumplió con un depósito de 15 mil pesos, sin embargo, no a todos los afectados les llegó esta ayuda.

"Nos dijeron que nos iban a apoyar con becas del Programa de Bienestar para los niños huérfanos, que íbamos a atender apoyo médico, terapias psicológicas para los pequeños que son los más afectados, pero a casi seis meses del atentado, no hemos tenido ese apoyo prometido, por eso le pedimos al Gobernador nos ayude para que se atienda nuestro caso y se nos apoye", refirió.

"Yo me quedé con tres niños de mi hija, la verdad he luchado para salir adelante, pero a veces siento que ya no puedo más. Hoy le pedimos al Gobernador Cuitláhuac que se ponga la mano en el corazón y que nos apoye con becas para que nuestros nietos puedan seguir estudiando, pues hay niños que se quedaron huérfanos de papá y mamá", afirmó otra de las inconformes.