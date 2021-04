Tengo la experiencia para servir a la gente: Nereida Santos

Nereida Santos Hernández, especialista en anestesiología, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (UV) en el puerto de Veracruz, quien desde joven ha tenido que luchar contra la discriminación hacia las mujeres, hoy quiere seguir con esta lucha desde el Congreso de la Unión, al participar en la contienda electoral por la diputación federal por el Distrito Electoral 11.

Originaria de un rancho cercano a Villahermosa, Tabasco, relató que a los dos años de edad sus padres Alba Hernández y Aníbal Santos, decidieron viajar al municipio de Agua Dulce, Veracruz, en donde radicaron por muchos años.

Ella es la mayor de siete hermanos, quienes estudiaron su educación primaria y secundaria en ese municipio, sin embargo, debido a que anteriormente no contaban con más niveles educativos en esa localidad, Nereida decidió viajar hasta Xalapa para continuar con sus estudios de preparatoria.

"Me recibí de médico general en la Facultad de Medicina de la UV, después me casé, hice mi examen para hacer mi especialidad y como estaba embarazada, no pude entrar porque no aceptaban a mujeres embarazadas en aquel tiempo, había mucha restricción para la mujer", comentó.

A pesar de esta situación no desistió de estudiar su especialidad, es por ello que después del nacimiento de su hija, Yara Longoria Santos, quien es licenciada en administración de empresas; nuevamente presentó su examen en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en donde curso la especialidad de anestesiología, posterior[1]mente, nació su hijo, Alfredo Longoria Santos, quien es ingeniero químico.

"Regresé a Coatzacoalcos como médico de base, me pude haber ido a cualquier lado, había mucha oportunidad de trabajo, pero me vine aquí por cuestiones de familia para ver a mis padres, poderlos ayudar y me fue bien, no me puedo arrepentir", comentó.

Estando en Coatzacoalcos trabajó por 27 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), institución en la que se jubiló y después junto con otros médicos fue socia de un hospital privado en este municipio.

"Me jubilé y tuve la oportunidad de poder trabajar en la cuestión política como directora del Hospital Regional de Coatzacoalcos ´Dr. Valentín Gómez Farías´, en donde es[1]tuve durante 7 años y medio, después seguí trabajando con la gente", mencionó.

Con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la salud, ahora es candidata por la alianza ´Va por México´ que conforman el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien contenderá por la diputación federal por el Distrito Electoral 11.

"Es un sueño que yo no lo tuve antes, es algo que no planeé. Soy una mujer de compromiso, por eso dije que sí a la candidatura, es algo complicado, sin embargo creo que tengo la experiencia e historia de servirle a la gente como lo he hecho siempre, y tengo ganas de ir a luchar por todo lo que nos ha quitado", puntualizó.