Combatir la injusticia social desde la izquierda

Cuando el candidato de Morena a la alcaldía de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica habla de política y de su militancia en la izquierda, no duda en citar que fueron las injusticias sociales lo que lo llevaron a abanderar la disidencia desde su juventud.

Al preguntarle cómo fue su inicio en ambas trincheras, el aspirante a la presidencia municipal se acomoda en su silla, entrelaza las manos, mueve su cabeza de lado izquierdo y enseguida emula a un gran referente del socialismo en Latinoamérica.

"Yo llego a la actividad política porque decía Salvador Allende en algún momento que: ´Ser joven y no ser revolucionario es un contrasentido incluso biológico´, por tanto, creo que todos los jóvenes tenemos la indignación frente a la injusticia a flor de piel."

Esbozando una sonrisa, y con un brillo en los ojos, Cruz Malpica afirma que fue la pasión juvenil, la formación ideológica incipiente en los sesenta y setenta, pero, sobre todo las profundas desigualdades del país, lo que lo llevó a la política.

"Me parece que era un país autoritario en aquel momento y de grandes contrastes, entre la opulencia y la miseria como diría muchos siglos antes José María Morelos y Pavón."

Amado Cruz, siendo un pequeño de 9 años, recuerda entre brumas, pero lastimosamente la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968, sin embargo, tiene presentes otros ataques a la libertad de expresión.

"México vivía momentos muy complejos en los años setenta, recuerdo con mayor intensidad la matanza del Jueves de Corpus, ya de junio del 1971 y tengo en la memoria las escenas de los halcones publicadas en una revista que era célebre entonces que se llamaba ´Por qué?´."

Las portadas de la revista ilustraban a gente armada frente a estudiantes, situación que lo marcó e incitó a buscar lecturas sobre las posiciones de izquierda, qué buscaba esa gente y por qué no era atendida.

"Llegué a lecturas que tienen que ver con la participación social, el socialismo en particular, desde luego que me cayó en las manos "La Madre" de Máximo Gorki, que es sin duda una referente de esos años; también "Así se templó el acero" de Nikolai Ostrovski, una serie de lecturas que de alguna forma me inclinaron a ubicarme en la llamada izquierda del socialismo."

REFERENTE

A los 17 años, con la ideología socialista ya corriendo por sus venas y justo en el inicio de su formación como abogado, en su etapa universitaria, Cruz Malpica conoce a su referente, quien lo llevaría a militar desde ese momento en la izquierda en México.

"En 1976, estaba en el país una lucha muy desigual entre el candidato a la presidencia del partido casi único que era el PRI, con José López Portillo a la cabeza y un hombre que había salido de la cárcel, tenía muy poco tiempo: Valentín Campa Salazar."

Campa Salazar era el dirigente del gremio ferrocarrilero, cuando en 1959, tras una huelga quedó como preso político en la cárcel de Lecumberri por muchos años, al salir, se volvió el abanderado de la izquierda.

"Comenzó a caminar por el país bajo el escudo del Partido Comunista Mexicano, una actividad que si mal no recuerdo se llamaba Marcha Nacional por la Democracia y entonces a me tocó escucharlo", agregó.

El candidato de Morena quedó impresionado con la personalidad y pasión de Valentín Campa después de tantos años de presidio, por lo que se inscribió en una mesa que había en sus mítines de jóvenes que venían acompañándolo en las caravanas.

"Me fui a casa y pensé: nunca van a venir, pero sí llegaron y me afiliaron, me incorporé a las juventudes comunistas porque todavía no tenía edad de ciudadano, y comencé a participar ahí."

De esta manera, Amado de Jesús, se formó y se ha fogueado como político desde las entrañas de la trinchera opositora en México, convirtiéndose un gran operador y defensor de los derechos humanos en Veracruz.

"En el 79, me tocó estar en el debut electoral del Partido Comunista Mexicano, cuando obtuvo el registro federal y ahí me quedé en la zaga de la izquierda mexicana: del Partido Comunista, me pasé al Partido Socialista Unificado de México (PSUM), al PMS, al PRD y finalmente estamos ahora en Morena."

PODER

Con esta gran carga ideológica por la igualdad social, para el candidato a la alcaldía de Coatzacoalcos, el poder es la oportunidad de servir, compartir y construir.

"Yo no creo en el poder como algo individual, no creo en el poder como autocracia, creo en el poder como punto de relaciones humanas que se encaminan a un fin, yo creo que, si nos sumamos como sociedad para sacar adelante temas que nos importan a todos, más allá de las diferencias."

Amado Cruz Malpica cree las discrepancias pueden hallarse en los modelos económicos de cada gobierno, pero buscar mejoras en salud, educación, generación de riqueza, entretenimiento y generación espacios de esparcimiento para la familia deben ser objetivos comunes compartidos.

"Y creo que el esfuerzo del gobierno es servir de puente para construir cosas juntos", finalizó.