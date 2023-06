Tener una relación sana con el dinero

Existen creencias limitantes que son implantadas en nuestro inconsciente desde la infancia que restringen y perjudican nuestra relación con el dinero en la adultez.

Experiencias de bancarrota, derroche, escasez y poca prosperidad en el dinero son consecuencias de esto sin que nos demos cuenta. "El dinero es malo", "Es muy caro, nunca podré pagarlo" "Para tener dinero hay que sufrir" son solo algunas de estas ideas que tronchan nuestro potencial económico.

Por lo tanto, aquí te doy 4 consejos para desprogramar estos patrones y abrirte hacia una relación sana con el dinero:

El dinero NO es sinónimo de materialismo o frivolidad: Es una de las creencias limitantes más comunes, pero recuerda: lo que piensas, atraes. La vida se encarga de ratificar tus pensamientos y esta es una de las razones por las que llamas la carencia en tu vida. El dinero es una posesión material y a través de este puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida. La frivolidad es una carga emocional que solo tú se la aportas o no al dinero.

Trata el dinero con NATURALIDAD: Es un invento del hombre como lo fue la palanca, la rueda o el automóvil. Trátalo con la naturalidad que se merece. Si lo ves inalcanzable estás alejándolo de ti por considerarlo demasiado alto para tu escala de valores.

Cambia tu actitud: Sin victimizarse, sin reproches, sin culpas. La abundancia está conectada con tu actitud. Si vives en la carencia del "Soy pobre", "No puedo", "No me alcanza" seguirás atrayendo esa energía. Encamina tus pensamientos y sentimientos hacia la prosperidad.

Realiza una inversión estratégica: Organízate. Lleva las cuentas de tus egresos e ingresos y con los excedentes lleva a cabo una inversión estratégica a largo plazo. Dinero significa producción y ganancias. Ponlo a mover. Con una buena lógica de inversión tendrás buen dominio del dinero para el hoy y para el futuro.