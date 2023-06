Sobre la crítica

Las críticas pueden desencadenar emociones intensas en aquellos que la reciben y pueden tener efectos duraderos en nuestra autoestima y bienestar psicológico.

Cuando se presentan de manera constructiva y con la intención de ayudar a mejorar, pueden ser valiosas para nuestro crecimiento personal y profesional.

Sin embargo, cuando están cargadas de juicio y negatividad, su impacto puede ser perjudicial. Es posible que nos sintamos atacados, heridos o enojados, lo que puede generar una espiral negativa en nuestras relaciones y bienestar emocional. Además, la crítica puede afectar nuestra autoconfianza y provocar inseguridades.

Para contrarrestar los efectos negativos de la crítica, es mejor enfocarnos en el aprendizaje y la mejora personal. Observa de dónde viene esa crítica, ¿Viene de una persona de quien también tomarías un consejo? De ser así, piensa en que quizá no te quiso herir y toma la enseñanza que te presenta y analiza si es una oportunidad para modificar algo en tu proceder.

Si, por el contrario, viene de alguien en quien no confías, no le dediques energía. Si te desconcierta mucho, puedes por ejemplo preguntarle a gente que quieres si esa crítica es cierta o no desde su punto de vista y cómo creen que podrías mejorar.

Es importante ser conscientes de cómo nos afectan las palabras de los demás y cómo podemos utilizarlas para nuestro beneficio. Al cultivar la resiliencia emocional y enfocarnos en el aprendizaje, podemos convertir laen una oportunidad para fortalecernos y alcanzar nuestro máximo potencial.