Shigata ga nai: abrazar la vulnerabilidad

Shigata ga nai en alfabeto japonés es (仕方がない): "No hay más remedio, no se puede hacer nada al respecto". Es una expresión utilizada por la sociedad japonesa luego de la bomba de Hiroshima y Nagasaki y cobró vigencia luego del tsunami del 11 de marzo del 2011.

Pero lejos de suponer una visión derrotista o fatalista de la vida, los nipones se nutren de ella para entenderla desde su lado más útil, optimista y trascendente.

Sí, el trayecto de la vida puede traer sufrimiento y dolor. Pero mantener nuestra dignidad, aceptación y resiliencia ante las tragedias inevitables de la vida puede llevarnos a la luz de un conocimiento increíble.

Recuerda: el odio, la frustración y la venganza no sirven de nada porque Shigata ga nai "no hay nada que puedas hacer, no hay más remedio".

En la cultura occidental esto es entendido como rendición. Pero no. Se trata de saber cuándo aceptar el destino en vez de luchar contra él.

La aceptación es el primer paso para liberarnos. Aunque no puedas evitar el dolor, abrazar tu vulnerabilidad y aceptar los designios de la vida puede ayudarte a avanzar. Retomar algo esencial: la voluntad por vivir.

Shigata ga nai te permite dejar la angustia estéril. Se trata de aceptar las circunstancias tal y como vienen y encontrar la manera de avanzar, sin quejas ni resistencias. Recuerda, no hay remedio. No hay nada que puedas hacer. Déjalo ir y concentra tus energías en eso que sí puedes controlar.