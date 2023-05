¿Por qué tengo pesadillas?

Las pesadillas son un estado de alteración del sueño asociado a imágenes y sensaciones que causan miedo, temor, angustia y desesperación. Es completamente normal experimentarlas porque son contenidos ocultos producidos por nuestro inconsciente y que necesitan ser liberados para depurar nuestro sistema psíquico. Pero ¿qué pasa cuando estas se prolongan y se vuelven recurrentes alterando nuestra cotidianidad?

Cuando las pesadillas se vuelven repetitivas y constituyen un obstáculo para nuestro desempeño habitual, nos indica que nuestro cuerpo "nos llama la atención" para que le pongamos especial atención a asuntos de nuestra vida no resueltos en nuestro interior.

De hecho, expertos del tema los llaman "Sueños sintomáticos", ya que nos avisan sobre ciertos aspectos inconscientes que necesitamos revisar y solucionar antes de regresar a la normalidad.

Existen otros motivos que pueden estar produciéndolos, entre los que se pueden mencionar:

-El estrés o un estilo de vida ajetreado/adicción a medicamentos, alcohol u otras sustancias

- Alguna profesión asociada a las artes u oficios creativos: Las personas especialmente sensitivas son más despiertas ante imágenes, sonidos, figuras, etc. Por eso, suelen tener fronteras interpersonales demasiado delgadas con el inconsciente.

- Un temor no resuelto: Los miedos o pensamientos reprimidos que no son metabolizados en el exterior hacen que la experiencia traumática no deje de manifestarse en el interior.

-Estrés postraumático: Estudios indican que está intrínsecamente ligado a las pesadillas recurrentes, ya que este moviliza y hace que el soñador reviva esos episodios violentos como una manera de exteriorizarlos y depurarlos hasta lograr la sanidad psicoemocional.

- La expresión de un rasgo de la personalidad: Las personas que manifiestan algún patrón como agresividad, ansiedad, celos, envidia, resentimiento, reproducen ciertos contenidos desagradables y molestos en las pesadillas para hacernos ver lo que nos cuesta asumir.

- Trastorno psicológico: Cuando esta situación se agrava y afecta tu vida cotidiana, se manifiestan en pensamientos suicidas, depresión o no te hacen distinguir entre la realidad o los sueños, te aconsejo que acudas a terapia para su tratamiento.

