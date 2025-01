¿Por qué duelen los huesos más en invierno?

Si te consideras una persona friolenta seguramente has notado que en época de invierno los huesos ´duelen más´ que en otra temporada del año; y estamos seguros que aunque no seas alguien susceptible a sentir frío, también has notado ese dolor extraño en tiempos invernales.

Este aumento en la sensación de dolor en los huesos en la época de invierno tiene una explicación; te contamos al respecto.

También te puede interesar... Así puedes quitar el olor a sudor de la ropa

Dolor de huesos o de articulaciones

Antes que todo hay que dejar en claro que el dolor que sientes en los huesos no ´nace´ precisamente en esa zona, sino que mas bien el dolor ocurre en las articulaciones.

Con el cambio de temperaturas debido al frío y la humedad en el ambiente en época de invierno los músculos se contraen y están más entumecidos, provocando más contracturas y dolencias aunque estas no ocurren en los huesos.

Esta sensación de dolor puede incrementar si la persona padece alguna enfermedad reumática o presenta alguna lesión, por lo que es necesario que en época de frío mantengamos una rutina de ejercicios, aunque sea ligera, para mantener activas las articulaciones.

También te puede interesar... ¿No es para monedas? La verdadera función del bolsillo pequeño en los jeans

Si bien el clima influye en la forma en la que nuestros cuerpos perciben el frío, esto no significa que los huesos ´duelan más´ en invierno; entonces, ¿por qué sentimos más dolor en esta época?

El cuerpo nota la sensación de frío

nota la de El corazón disminuye el gasto cardiaco y se desacelera la circulación

Aumenta la tensión muscular

Al contraerse, los músculos generan la sensación de dolor ´en los huesos´

Es por ello que la recomendación principal de los médicos es mantenerse bien abrigados y evitar los cambios bruscos de temperatura; en caso de sentir mucho dolor es posible aplicar calor en las zonas afectadas, sobre todo si pasan muchos días.

Así que ya lo sabes; la expresión ´siento tanto frío que me cala los huesos´ tiene una razón de ser, aunque sea un poco imprecisa para definir lo que ocurre a nuestro cuerpo en invierno.