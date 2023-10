Libérate de la masculinidad tóxica

Aunque suene soez o redundante decirlo, es importante que tengas en cuenta las siguientes consignas:

1) El tamaño de tu pene no define tu hombría.

2) No eres menos viril por no estar con una chica que no te guste.

3) Tu hombría no se define por tu desempeño sexual.

4) No siempre tienes que proponer o invitar la cita.

5) La responsabilidad del placer sexual no es solo tu asunto, es de ambos.

6) Existe un amplio espectro de orientaciones sexuales, diversidades de géneros y gustos sexuales más allá de la heterosexualidad y eso está bien.

Es increíble lo importante que es aclarar estos temas porque estos son los estereotipos de género más frecuentes que recaen sobre los hombres, sobre todo cuando hablamos de la sexualidad.

Se nos ha enseñado que el hombre provee, que el hombre siempre es viril, fuerte, poderoso. Asuntos como: la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, la homosexualidad, entre otros, son temas prohibidos y sin discusión porque nos hacen creer que no es de hombres. Y esto conduce a reproducir conductas tóxicas como sexismo, cosificación en las mujeres, prejuicios y tabúes no resueltos en la sexualidad.

¿Qué hacer ante esto?

Lo primero es reconocer los rasgos de masculinidad tóxica que hay en ti para poder cambiarlos.

Lo siguiente, es atacar el origen de estos prejuicios, que no son más que creencias limitantes originadas en la infancia y que han venido transmitiéndose de generación en generación.

Cuestiónate . Desafía tus límites impuestos socialmente. Pregúntate: ¿qué tipo de sexualidad quiero vivir? ¿Con qué me siento a gusto y con qué no? ¿Cómo deseo experimentar mi masculinidad en la sexualidad?

Conversa con otros hombres de tus dudas y preguntas. Desafía los tabúes y prejuicios. La frase desgastada de "De eso no se habla" ya no se usa. Vive tu sexualidad sin estigmas.

Conversa con mujeres sobre estos temas para conocer otras visiones y perspectivas.