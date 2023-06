La economía en pareja: claves para no morir en el intento

Dice la sabiduría popular que "Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana". Y es que el amor romántico muchas veces no es suficiente si no hay un soporte saludable en las finanzas de pareja. Y aunque no lo queramos ver, la toma de decisiones sobre la economía afecta la convivencia y la relación emocional de toda relación. Tanto así, que se estima que los problemas financieros son uno de los principales motivos de separación y discusión entre parejas tanto casadas como en noviazgo.

Es por eso que aquí te doy unos consejos clave para trabajar en equipo la economía en pareja sin morir en el intento:

1.- Conversar sobre dinero ESTÁ BIEN: Es una conversación poco cómoda, sobre todo cuando se inicia una relación, pero es necesaria porque es un aspecto importante que influye sobre sus vidas. Siempre que tengan la madurez y el tacto necesario para hablarlo siempre será una ganancia para ambos, mucho más si están empezando a planear convivir juntos.

2.- Establezcan metas: Tracen metas financieras a corto y mediano plazo, ya sea ahorrar para una casa, pagar tarjetas de crédito, posible boda o vacaciones soñadas. Recuerden que ante todo son un equipo. Ambos reman hacia el mismo lado, aunque tengan metas personales distintas.

3.- Decidan su economía personal y su economía en pareja: Ambos tienen metas en común, pero no olviden que también tienen una economía personal para lograr sus propósitos personales y eso es más saludable. Decidan qué se comparte y qué no. Recomiendo que abran una cuenta conjunta aparte para sus gastos compartidos.

4.- Establezcan DESDE EL PRINCIPIO el contrato económico de pareja: Existen muchas figuras legales: sociedad gananciales, separación de bienes, régimen de participación, etc. Como dice el dicho: "Cuentas claras, parejas duraderas".