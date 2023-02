Enfócate en tus fortalezas

Todos y todas tenemos capacidades, cualidades, y recursos emocionales que nos pueden ayudar a destacar en muchos terrenos; laboral, familiar, social y personal. Son esas habilidades personales que dándoles un uso correcto nos permiten avanzar, y fluir en estado de equilibrio, que ayuda a lograr a sentirnos feli ces .

Quizás eres muy carismático, honesto, social, extrovertido, organizado, comprometido, creativo, puntual, empático, versátil, perseverante... Todos somos diestros en algo, aunque nos cueste trabajo verlo.

· Analiza a conciencia de qué te llenas, cuáles son esos atributos que te hacen especial, y trabaja para consolidarlos, que ellos estén siempre presentes en momentos oportunos, que sean quienes te reanimen y conforten cuando te sientas desbordado o anheles destacar.

· Céntrate en tus fortalezas, no en tus "defectos", no en tus "debilidades", no en lo que supones o imaginas. Son tantas las veces que nuestra percepción personal está chueca, no es la más objetiva y no hace sufrir innecesariamente.

· No te comprares ni establezcas parámetros con otros, pues no lograrás concederte el derecho de ser tú mismo sin tener que pedir disculpas. Medirte con otro puede hacerte creer a pie juntillas que no eres lo suficientemente inteligente o persistente o íntegro, y no es cierto.

· Ocúpate de tu propio desarrollo como ser humano en vez de que esperes que los demás te permitan progresar: lee, infórmate, toma cursos, aprende, crea y diviértete. Entrégate, pues, a priorizar tu vida, a hacer cosas tan importantes que puedan hacer de ti una persona diferente y especial.

· Fija una plataforma de halagos mutuos. Si vives en una familia que te critica y ataca, reúnete con un grupo de amigos donde pongan atención a lo positivo de cada uno. Esto hará que te nutras de la percepción de los otros.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Derriba las murallas emocionales e identifica y fortalece todo lo bueno que hay en ti, que esos atributos sean un motor para tu desarrollo en cualquier aspecto de tu vida.