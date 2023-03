Consejos superar una ruptura de pareja

Como dice la filósofa Claire Martin: "La ruptura es una experiencia de desgarro". No es fácil aceptar que, así como en la vida, las cosas en el amor no siempre terminan bien y las relaciones llegan a su fin. Y no es para menos. Tu vida cambia de un día para el otro, te enfrentas a la soledad, te aferras a su recuerdo, te sientes insuficiente, te aferras a la relación (muchas veces hasta de forma enfermiza).

Entonces, ¿qué hacer para cerrar el ciclo?

Aquí te doy algunos consejos para enfrentarlo de manera sana:

1.- Transita tus emociones, vívelas. No rehúyas al dolor: toda ruptura implica un proceso de duelo personal que puede llevarte a experimentar: dolor, irritabilidad, pensamientos recurrentes al pasado, tristeza, hostilidad. Pero lo importante es que vivas todas tus emociones y no las reprimas, ya que, este es el primer paso para superarlo. Date tu tiempo para sanar y enfrentar lo que sientes para que puedas liberarlo y hacer catarsis definitiva.

2.- No busques culpables: Una relación implica a ambas partes. Deja de reprocharte por los errores del pasado o deja de responsabilizar a la otra persona. Centra tu energía en perdonar y perdonarte. Aprende de tus errores y sigue adelante.

3.- Trabaja la soledad, la inseguridad y el abandono: Céntrate en los aspectos positivos de tu vida, recupera tu relación contigo, tu autoestima y valía. Tómate el tiempo para autoconocerte, redefínete. Tú puedes ser tu propio agente sanador.

4.- Si te afecta, aléjate: No está mal y no es inmaduro de tu parte si decides tomar distancia. Es tu tiempo para reflexionar, para asimilar los cambios y gestionar el dolor, por lo tanto, si no te sientes preparado todavía, lo mejor es que te alejes.

5.- Invierte tu tiempo en cosas positivas: Un hobby o un pasatiempo que te guste puede servir para canalizar tus emociones. No se trata de evitar el dolor. Se trata de recuperar tu motivación y oxigenar tu mente, liberarla de pensamientos destructivos.

¿Te parece empezar desde ya a recuperar tu equilibrio físico y emocional? Pues, ¡vamos que sí se puede!

