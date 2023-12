¿Cómo establecer metas realistas para el nuevo año?

Con la llegada de un año nuevo comenzamos a trazarnos nuevas metas y objetivos, así como también comenzamos a evaluar cuáles fueron esos propósitos que no llegamos a cumplir en el año que concluyó. Puede ser realmente decepcionante hacer este recorrido y repasar lo que no hemos cumplido, pero antes de exponernos frente a la lupa del fracaso, te pido que tengas en cuenta que quizás has estado escribiendo listas muy rígidas, poco realistas o nada planificados.

Para Laura Foster, Psicóloga clínica, es importante trazarse metas claras, con una estrategia definida y una ruta a seguir para la consecución de logros. Para esto, nos da unas claves que son importantes a la hora de trazarnos metas para este nuevo año:

Metas más realistas: Plantéate metas que puedas realizar en un tiempo y espacio cuantificable según tus posibilidades. Por ejemplo: si tu meta es estudiar 5 horas diarias, pero trabajas 8 horas diarias, vas a terminar abandonándola por lo exigente y poco realista.

Metas concretas: Incluye un plan de acción determinado. En ver de adelgazar, tu meta puede ser caminar dos veces al día, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., por ejemplo.

Divide las metas en acciones pequeñas: Ve de menos a más. Fuster insiste en que pensemos en varias metas de fácil consecución ya que esto nos dará la motivación para cumplirlas e irlas maximizando cada vez más y de manera gradual.

Trabaja tu motivación: Plantéate metas que realmente quieras lograr por ti y no motivado por agentes externos. No pienses en lo que debe ser, piensa en lo que realmente te haría feliz a ti, ya que si te impones una meta que te motive será mucho más fácil para ti cumplirlo sin autoexigencia ni imposiciones.

Haz un plan de acción: Sirve de mucha ayuda un cronograma con horas establecidas y un plan de acción para ejecutarlas. No lo traces anual sino mes a mes y vas chequeando tu evolución, para que tomes en cuenta posibles imprevistos.

¿Qué esperas para hacer tu lista de año nuevo?