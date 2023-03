Aprende a quererte

Una persona que no se quiere, que no se aprecia y no valora lo que hace, carece de amor propio, su autoestima está supeditada a los parámetros de otros; ellos siempre serán mejores ante su supuesta poca capacidad.

De este muy peculiar modo, muchas personas se autosabotean y se van rezagando en varios aspectos de su vida: profesional, familiar, social, laboral.

Es urgente desconectar ese aparato mental que te reduce, que te limita y seguro te ha alejado de oportunidades de vida, de pareja, de trabajo.

A través de la atención plena o Mindfulness, puedes superar esta auto desacreditación para alcanzar objetivos. ¿Cómo?

Aborda desde tu interior. Acude a un sitio sin tantos distractores, respira hondo varias veces y suelta el aire de manera pausada al tiempo que vas centrando tu atención, dirigiendo tu mente y lo que piensas, sin caer en juicios ni prejuicios. Créate un hábito y sorpréndete de los resultados que llegarán de tu constancia y dedicación.

Mírate en un espejo. Que ese reflejo te guste y acéptalo tal como es; con TODOS esos atributos, condiciones, esencias... Y uno que otro defecto.

No te hagas cirugías mentales, comienza a reconocerte de punta a punta, haciendo escala en aquellos puntos que crees están feos. Aceptarte significa reconocer lo bueno, lo malo, tus atributos, tus lonjas. Si lo reconoces, y hay poco o mucho que no te agrada: cambia si está en tus manos.

No es "sonríe y la vida te sonreirá". La autoestima es interna, no van a llegar los cambios por sí solos, tienes que trabajar en ellos, hacerlos fuertes, mantenerlos y crecerlos día con día.

Respira hondo e infórmale al espejo que luces más que bien y que todo va a salir como lo habías planeado.

No te compares con el vecino, eres tu parámetro, tu medida, tu talla, y por eso estás orgulloso, seguro, confiado.

Repítete, "tengo muchas cualidades positivas". Enumera todas las que te vengan a la mente, las que te han dicho, las que conoces bien.

Aprende a cuidar esa autoimagen, es tuya, solo de ti, fortalécela todos los días, potencia tus puntos fuertes, que estos permeen cada vez más.