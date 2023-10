5 consejos para una masculinidad sana

Si has concientizado en los patrones de masculinidad tóxica que has replicado toda tu vida, pero quieres cambiarlo, entonces esto es para ti: Las nuevas masculinidades.

Pero, ¿de qué trata este concepto? Pues, aquí te lo digo.

Las nuevas masculinidades apuntan a nuevas alternativas, nuevas creencias en positivo y nuevas perspectivas de lo que significa ser hombre. Atrás quedaron esos estándares en desuso que te imponía la sociedad de lo que era moralmente aceptado como hombría: reprimir tus emociones, demostrar tu fuerza y superioridad a través de la fuerza y violencia, etc.

No, no, no. Lo que se lleva esta nueva época es deconstruir esas creencias limitantes y abrirte hacia nuevas formas de asumir tu masculinidad.

¿Qué tipo de creencias se promueven? Desde la terapia de las nuevas masculinidades se busca sanar tu niño interior, deconstruir esas creencias limitantes, patrones o esquemas nocivos aprendidos desde la infancia para que puedas vivir con mayor bienestar, libertad y conciencia, asumiendo la masculinidad que tú prefieras y no la que te impone la sociedad. Esto incluye formatear ciertas experiencias y nocivas e integrar a tu vida nuevos pensamientos, tales como:

1. Ser sensible, tierno, emocional y afectivo, ¡también es cosa de hombres!: Permítete expresar tus emociones y liberarlas. Los hombres de hoy pueden llorar viendo comedias románticas sin dejar de ser hombres por eso.

2. La responsabilidad del placer sexual es de ambos: No solo de los hombres: Libérate de los estigmas de la virilidad masculina. Si no te provoca puedes negarte, no todas deben gustarte, es válido que te tomes tu tiempo si no te sientes cómodo y también puedes tener la preferencia sexual que quieras.

3. Los hombres también cocinan, visten de color rosa, y ¿por qué no? ¡Puede no gustarle el fútbol!

4. Los hombres también tienen pactos de hermandad. No solucionan todo a la fuerza y a los golpes. También acuden a la conversación y a la mediación. Incluso, pueden saludar a otros hombres de beso en la mejilla o alabar la belleza de otros hombres sin dejar de ser hombres.

¿Y tú? ¿Ya estás disfrutando de tu nueva masculinidad sin ataduras?

¡Bienvenido!