Habrá segundo peritaje en primaria de Nanchital

Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-09-27-22:07:31 Nanchital Con el apoyo de la diputada federal Rocío Nahle, apoyó a los padres de familia, se llevó a cabo un peritaje con el que se determinó que la estructura de la escuela no representa peligro Aunque el pasado martes por gestiones realizadas por la diputada federal Rocío Nahle García se llevó a cabo un peritaje especializado en la primaria Miguel Hidalgo con el que se determinó que tras los sismos del pasado 7 y 19 del mes en curso la escuela no sufrió daños; el supervisor escolar Félix Vargas Juárez dijo que, los padres de familia realizarán un segundo peritaje de forma particular.



Con el primero se determinó que no hay riesgo alguno, por ello los alumnos, maestros y personal administrativo podrán retomar las clases en los próximos días, esto según lo que manifestara el ingeniero Víctor Rocha López, calculista de obra civil.



Señaló que la estructura del inmueble se encuentra en buenas condiciones, al ser un sistema de marcos rígidos, por lo que no hay peligro de fisuras o grietas ya que las cargas las absorben las trabes y columnas.



Dijo que el inmueble debido a que las grietas o fisuras que se observan ya existían porque están sucias, además no hay desprendimiento de pisos, es decir, que no se ladeó o desplazó, así también las losas no presentan ninguna flechao pandeo, enfatizó que la construcción tiene apenas 35 años y está en perfectas condiciones, para que las clases sean retomadas en cualquier momento.



Sin embargo, a decir del supervisor, los padres de familia para sentirse más tranquilos han determinado pagar con sus propios recursos la realización de un segundo peritaje, el cual se realizará hoy jueves, lo cual costará por tratarse de una escuela tendrá un costo de al menos 4 mil pesos.



Vargas Juárez, agregó que no descartan que se realice un tercer peritaje el cual están gestionando ante el gobierno del estado, sin embargo de este desconocen en qué momento pueda llevarse a cabo.