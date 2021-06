zona_metropolitana_de_xalapa,_con_mayor_riesgo_de_contagio_de_covid-19_en_veracruz

Actualmente la zona metropolitana de Xalapa concentra el mayor riesgo de contagio de COVID-19 en el Estado, advierte la Secretaría de Salud señalando que la vacuna sólo protege a ciudadanos que la reciben, pero no a sus familiares que no han sido inmunizados.

De estas 5 demarcaciones la ciudad portuaria lidera en casos activos y sospechosos, aunque en Xalapa y Coatepec las cifras reflejan que los contagios también están al alza.

PUBLICIDAD

El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, hizo un llamado particular a los veracruzanos a no confiarse e ir de "pachanga en pachanga".

Noticia Relacionada Habitantes de Xalapa sufren accidentes por mal estado de banquetas

Recordó que la entidad registra un incremento en transmisiones y en los casos positivos actuales, por eso subió a semáforo amarillo de riesgo medio a nivel Federal del 7 al 21 de junio.

"De ahí la gran importancia de no confiarse y pensar que ya pueden andar sin el cubrebocas o sin las medidas de protección o de fiesta en fiesta; de pachanga en pachanga, sin protección sanitaria", indicó.

PUBLICIDAD

Con corte a este martes 08 de junio, la Secretaría de Salud informó que el Estado acumula 62 mil 220 casos durante la pandemia y 9 mil 909 defunciones. A la fecha hay 612 los enfermos actuales en todo el territorio, es decir aquellos que pueden contagiar a otras personas.

El puerto de Veracruz acumula 12 mil 886 casos positivos, mil 664 defunciones y mil 218 sospechosos; además tiene más de 200 casos activos de acuerdo al último reporte de la dependencia.

PUBLICIDAD

En cuanto a los municipios de la zona metropolitana con más alta probabilidad de contagio Xalapa acumula 5 mil 375 casos positivos, 880 defunciones y 772 casos sospechosos. Respecto a los casos activos tiene más de 100.

Coatepec tiene 529 casos confirmados y 103 defunciones, así como 96 casos sospechosos. Sus casos activos son entre 11 y 20.

PUBLICIDAD

Emiliano Zapata acumula 359 casos confirmados y 63 defunciones, así como 37 casos sospechosos. Los casos activos están entre 6 y 10.

Banderilla acumula 177 casos confirmados y 32 defunciones, así como 27 casos sospechosos a la enfermedad. En cuanto a los casos activos tiene entre 1 y 5.

PUBLICIDAD

Ramos Alor pidió a los ciudadanos no confiarse si algunos familiares recibieron la vacuna antiCOVID, alertando que la vacuna no protege a quienes no han sido inmunizados.

"No caigan en el gravísimo error porque los pone en constante peligro de contagiarse y por ello insisto en que la vacunación que se lleva a cabo contra COVID-19 protege a quien se vacuna y no a la gente que convive con ellos. Eso no reduce el riesgo para el resto de la gente que no se ha vacunado y mucho menos a quienes no se están cuidando", subrayó.