Yunes, tras falso audio que me liga con Morena en Veracruz: JDO

Tras la filtración de un supuesto audio suyo, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, negó que tenga interés en el proceso electoral de este año.

En cambio, señaló que el también ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares es quien busca involucrarlo.

"Cualquier audio, video, chat o mensaje que me involucre a mí con la #Elección2021 es totalmente falso y seguramente fabricado por el #Yunemigo que SÍ tiene interés en este proceso".

Esto luego de que se filtraron uno audio ta que se le atribuyeron al ex priista en los que se le señala de operar en favor del partido Morena en los municipios de Medellín de Bravo, Jamapa, Tierra Blanca y Cosamaloapan.

"Espero que esta aclaración sea lo suficientemente elocuente para responder de una vez por todas las veces que el #Yunemigo trate de involucrarme en este proceso electoral, ya conozco su modus operandi".

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el recluso en el Reclusorio Norte culpó a Yunes Linares.

"Aunque NADIE me puede prohibir que pueda hacerle a cualquier persona cualquier comentario alusivo a la #Elección2021 he decidido NO tener opinión del mismo ya que no tengo ningún interés en este proceso".