Yunes nos dio ´atole con el dedo´; actual gobierno lo replica: IP de Veracruz

El presidente de la Coparmex Xalapa, Luis Sánchez Ávila criticó que, aunque se acepte la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por parte del gobierno estatal para cumplir con el adeudo que se tiene con los empresarios se hace "por política" y no se les da un seguimiento real.

Por ello consideró que es necesario que haya comunicación con las distintas cámaras empresarial es para darle solución dado que no es una situación unilateral pues al momento, aunque hay acercamiento con la Secretaría de Finanzas y Planeación ha sido insuficiente.

"Y además con el pretexto de que no dinero, además de que no hay dinero que alcance definitivamente el adeudo es mayor y el adeudo a veces en algunos casos no estaba registrado", dijo.

Recordó que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se la pasó registrando todos los adeudos dándoles "atole con el dedo" y así se pasaron dos años.

"Ese trabajo se quedó en la basura o al revés nunca se hizo y ahorita también se volvió a hacer el mismo trabajo y en realidad han sido mínimos a los que les han pagado", añadió.

Refirió que, si bien han actuado conforme a la ley e incluso recurrido a organismos de derechos humanos, donde ya existen sentencias de que se debe pagar, no se ha cumplido.

"No se paga y el resultado no se ve, aunque haya sentencias que les paguen, no les pagan y al final de cuentas el estado de derecho dónde quedó, yo creo que por lo menos a los que tienen sentencia tienen que pagarles porque ya ganaron un juicio y era lo más lógico", abundó.