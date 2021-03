Yunes Linares minimiza acusaciones contra Franco por violencia contra ex esposa

El ex gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó que Rogelio "N", es un preso político y no es un delincuente, pese a las acusaciones de violencia qye pesan contra el ex funcionario.

'Hay que decirlo con todas las palabras, es un líder social que se opone -como muchos veracruzanos- a un gobierno que lleva a nuestro Estado al desastre'.

Agregó que ser opositor al gobierno no debiera ser delito, pero en Veracruz lo es, y "quienes se atreven a oponerse pagan las consecuencias con su libertad o con su propia vida, como cada día lo vemos".

Expuso que aunque no interviene en temas de Veracruz, 'ante la injusticia todos tenemos el deber moral de alzar la voz, por eso lo hago'.

Subrayó que Rogelio, 'es un gran ser humano y extraordinario padre de familia. Fue un funcionario muy eficiente y honorable'.

Destacó que su labor como Secretario de Gobierno fue básica para mantener estabilidad política y social en Veracruz.

"Durante nuestras larguísimas jornadas diarias de trabajo siempre tenía espacio para sus tres hijas, a quienes ama profundamente. Victoria -la menor, de 7 años- era visitante casi diaria de su oficina", agregó.

Yunes Linares remarcó que la historia y la Ley juzgarán a quienes usan la fuerza del Estado para perseguir a sus adversarios.

'Hoy que es objeto de una persecución política sustentada en falsedades y bajezas le reitero a Franco mi aprecio y solidaridad. Exijo que se respete su vida y su dignidad personal. ¡No estás solo Rogelio!'.

Guillermina Alvarado, ex esposa de Rogelio "N", exsecretario de Gobierno de Veracruz, acusó que no sólo ha tenido que enfrentar a su antigua pareja, sino que incluso o un partido entero está en contra de ella: el PRD. Alvarado González pidió ayuda a las autoridades y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se haga justicia en caso por violencia intrafamiliar. Primero fueron las hijas del consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) quienes hicieron un video para defenderlo y culpar a su madre de no ocuparse de ellas.

'El PRD nacional y estatal están tomando represalias conmigo, poniendo en duda mi situación de violencia cuando es una historia de años, la cual he luchado por obtener justicia. Hoy sale el líder nacional del PRD a fincar un posicionamiento contra mi seguridad, dignidad y no en contra de la justicia, cuando sus propios diputados y dirigentes desde 2019 han tenido conocimiento de la violencia y hoy por interés mezquinos no les interesa importa su vida, su dignidad y su lucha'.

A través de su cuenta de Facebook, la expareja del funcionario veracruzano durante la administración de Miguel Ángel Yunez acusó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha impulsado una campaña en su contra y además teme por su vida.

"Temo por mi vida, no me enfrento a mi agresor, si no a un Partido Político PRD" aseguró Alvarado Gónzález.