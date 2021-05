Ya se quitaron mangueras de El Farallón; minería, detenida en Veracruz

Al señalar que se interrumpió la toma ilegal de agua de la laguna El Farallón en Actopan , el gobernador Cuitláhuac García Jiménez enfatizó que en su gobierno se sigue la política de no a la minería tóxica.

Señaló que esto tendrá que dirimirse en las instancias correspondientes dado que el presunto responsable podría presentar algún permiso.

"Yo no lo creo, pero cuando nosotros llevemos la acusación formal del delito que hayan cometido ahí se va a dirimir si tendría razón o no", abundó.

Expuso que lo primero que saben es que una de las causas de que la laguna se secara es precisamente la toma ilegal del agua que va hacia predios de ganado y otros a alojamientos campestres.

Además, dejó en claro que dado que se decía que también podría ser consecuencia de los megaproyectos de minería, desde la Federación se señaló que no hay permisos para ello.

"Vamos a esperar a que el procedimiento legal avance y también recordarán que existe el señalamiento de que pudieron haber sido los megaproyectos; esos estudios son más tardados, pero no olviden que esta pregunta surgió en ´la mañanera´ y el Presidente aclaró que no se están dando permisos para minería, no se está renovando ningún permiso", dijo.

García Jiménez sostuvo que la política de su gobierno es de no a la minería a cielo abierto, "la minería que daña al medio ambiente no, tiene que ser las reguladas y muy bien matizadas por las leyes ambientales, solamente y estaremos inspeccionando en lo que cabe en nuestra competencia estos proyectos que hasta donde sé, aquí en Veracruz, la mayoría están detenidos".

