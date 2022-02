Ya se atendió; descarta Cuitláhuac reconsiderar petición de CNDH en caso July

En conferencia de prensa señaló que ya se actuó para implementar las sanciones administrativas que sean necesarias, pero cualquier otra irregularidad debe sancionarse por la vía penal. Además, descartó que pueda aceptarla en parte.

"Se tiene que atender independientemente de la recomendación, y si quedó alguna duda están las instancias judiciales no vamos a tapar a nadie. Si hay pruebas periciales sobre lo que sucedió y un juez debe decidir, adelante", señaló.

Indicó que por instrucción suya los implicados van a acudir si las autoridades judiciales solicitan su presencia como parte de alguna investigación.

El mandatario justificó que rechazó la recomendación porque "ya se había atendido", y que en todo caso lo que resulte de esto es una sanción administrativa, pero que incluso así los involucrados pueden defenderse.

"Asuntos Internos ya lo atendió porque lo he dicho, no vamos a encubrir a nadie, pero si es algo grave no es por mi criterio, sino el judicial porque ahí se toman pruebas, y si hay dudas hay instancias y hay un juez que puede proteger, amparar. De este lado hay la garantía de que no se va a cubrir a nadie, que actúen, y como yo doy la instrucción de presentarse donde sean requeridos, así, hasta por oficio.

"La recomendación fue acatada antes de lo que ahora se dijo, entonces lo que comenta la Comisión ya lo hice, entonces rechazo la recomendación".