Xóchitl Gálvez inicia “Diálogos Ciudadanos” con enlace en Veracruz y critica crisis de Salud

La virtual candidata de la oposición a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, inició su serie de encuentros titulados "Diálogox Ciudadanos" con enlaces desde Veracruz.

En este evento, ciudadanos veracruzanos tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes con relación a la carencia de medicamentos y la deficiente atención en las instituciones de salud pública.

Uno de los participantes, Rafael Villegas, de Xalapa, compartió sus experiencias y crítica durante el evento. Villegas, de 53 años, matizó la situación señalando con humor: "Xalapa se escribe con X de Xóchitl". Sin embargo, su testimonio reveló la falta de medicamentos y la escasa atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Soy diabético, hipertenso y operado del corazón. La problemática y triste experiencia que he tenido con el Instituto Mexicano del Seguro Social es que no hay citas muy seguidas, hay que esperar, en este caso yo ya casi cuatro años y es una problemática que vivo día con día (…).

El ciudadano también destacó la falta de medicamentos esenciales, como la insulina Clopidogrel, que afecta gravemente a personas adultas en situación similar a la suya. Por ello instó a la candidata a comprender la magnitud de este problema de salud pública.

En respuesta, Xóchitl Gálvez señaló que el sistema de salud en México es un asunto crítico heredado del gobierno federal actual. Durante la pandemia, aseveró que lamentablemente perdieron la vida alrededor de 800 mil ciudadanos, incluyendo a jóvenes, además de que hubo otras 200 mil defunciones debido a enfermedades como la diabetes y problemas cardiacos, principalmente a causa de la falta de medicamentos.

"Primero nos dijeron que resolverían el problema consolidando las compras, lo cual resultó en un fracaso. Luego prometieron que la UNOPS compraría los medicamentos, pero también fracasaron en esta iniciativa. Posteriormente, nos anunciaron la creación del INSABI, que ya ha cerrado sus puertas, y seguimos sin atender la problemática. Hay aproximadamente 50 millones de personas sin seguro médico en el país", criticó Gálvez.

La candidata hizo hincapié en la gravedad de la situación de salud pública y la necesidad de abordarla de manera efectiva.

PIDE NO HACER CASO A ENCUESTAS

Xóchitl Gálvez instó a la población a no dejarse influenciar por las encuestas que la posicionan 30 puntos por debajo de Claudia Sheinbaum. Subrayó que las precampañas comenzarán entre el 20 y el 25 de noviembre, momento en el cual podrá presentar sus propuestas en los medios de comunicación.

"Les tengo una buena noticia, no se preocupen si vamos 30 puntos abajo, 20 arriba, 10... Lo que deben saber es que el 50 por ciento del país aún no me conoce y me conocerá bien", afirmó Gálvez. También advirtió sobre posibles intentos de desacreditación durante la campaña, particularmente en lo que respecta a acusaciones infundadas sobre su supuesta intención de eliminar programas sociales.

Xóchitl Gálvez, coordinadora del Frente Amplio por México, una coalición conformada por el PRI, el PAN y el PRD, hizo referencia a la campaña millonaria que respalda a Claudia Sheinbaum. En contraposición, Gálvez enfatizó que su enfoque es diferente, basado en ideas y la construcción de un frente que promueva la unidad entre partidos políticos y ciudadanos.

"Ellos tienen dinero de sobra, pero nosotros tenemos ideas de sobra; no hay manera de comprar encuestas, nosotros no tenemos sus millones", destacó la candidata.

En un esfuerzo por cambiar la dinámica política, Xóchitl Gálvez propuso sustituir el concepto de "Marea Rosa" por "Fuerza Rosa" y alentó a los ciudadanos a participar activamente en la construcción de este Frente Amplio.

Finalmente, la candidata abordó el tema de la inseguridad en México. Durante sus recorridos por diversas regiones, pudo constatar la existencia de un país marcado por la violencia y el temor.

"Estuve en el Estado de Zacatecas, donde la desaparición de jóvenes y mujeres es una dolorosa realidad diaria. Lo que está sucediendo en el campo mexicano también es desgarrador, con el crimen organizado obstaculizando el trabajo de los agricultores", lamentó Gálvez.

La candidata subrayó que, a pesar de las declaraciones optimistas, México enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, y aseguró que seguirá manteniendo encuentros con la ciudadanía en las semanas venideras para abordar este y otros problemas apremiantes.