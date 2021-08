Xalapeños se quejan de escasa promoción de consulta para enjuiciar a ex mandatarios

Desde temprana hora se empezó a ver poca participación en la jornada de este día, que se espera concluya a las 6 de la tarde, como ocurre en cada jornada electoral.

Las Mesas de Recepción fueron instaladas en su mayoría en planteles educativos desde las 8 de la mañana y, de acuerdo con los funcionarios de casilla, se espera que por la tarde la afluencia sea mayor.

Se explicó que en esta ocasión no habrá Mesas Receptoras Especiales para la ciudadanía en tránsito, puesto que en general el número fue menor a las casillas que se instalan en las jornadas electorales.

Se recomienda a la población acudir además de su credencial, con cubrebocas y su propio marcador. Cada mesa tiene 2 mil papeletas, donde la población podrá acudir a emitir su opinión.

Para algunos ciudadanos, el que haya poca participación se debe a que la difusión para la Consulta Popular fue poca, por lo que no se puede comparar con la jornada electoral pasada.

"Es importante para la sociedad la participación, si queremos que haya cambios en el país debemos tomar acciones, en este caso participar, no vale de nada quejarse de las acciones del gobierno si no podemos tomarnos el tiempo para un día que es la consulta o las votaciones. Me parece que no hubo tanta difusión como debió haber sido", señaló Guillermo Soto.