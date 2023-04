¿Un taquito? Xalapeños festejan el Día del Taco en Plaza San José (+Video)

¿Qué sería de México sin tacos? Esa pregunta ni siquiera necesita una respuesta, pues este alimento es tan importante en nuestra cultura que hoy volvió a ser celebrado en el Festival del Día del Taco.

"Tenemos taquito delicioso de cabeza de cerdo, de cochinita pibil, de costillita en salsa de chile seco y el más famoso, el de longaniza", explicaba un expositor con bocina y micrófono, mientras autoridades locales y del Consejo Gastronómico Veracruzano inauguraban el evento realizado este viernes en la Plaza Gastronómica de San José.

Pero ¿realmente quién quería ver la inauguración o a don Ricardo Ahued comiendo tacos cuando nos podemos dar un auténtico festín?

"Sabemos que la vida es corta, pero no hay que quedarse sólo con la idea de que ´aso, llama la atención´, sino probarlo. Para no decir ´...uta, yo en aquel momento lo vi´. No, lo vi y lo probé", afirmaba un taquero mientras giraba un trompo de carne negra, algo fuera de lo ordinario.

En los stands había más de 30 expositores con diferentes tipos de tacos; desde los tradicionales de pastor y carnitas, hasta los exóticos con gusanos y cucarachas, entre otros insectos.

"Es una receta 100 por ciento michoacana, es una receta de Quiroga, Michoacán. que traemos desde allá. No hay otra carnicería que las venda ni ninguna otra taquería", destacó en su puesto Andrés Grajales, uno de los taqueros con más experiencia en tacos estilo Michoacán.

La celebración del Día del Taco fue este 31 de marzo. Pero nadie se va a quedar con el antojo, ya que el festival todavía estará este sábado 1 de abril.

Sólo una recomendación: desate su cinturón y evite llevar ropa muy ajustada si lo que realmente quiere es disfrutar todos los tacos.