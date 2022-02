Xalapa: jardineras de calle Jalisco, ´un baño público´ para elementos del IPAX

En entrevistas aparte, Heriberto Perea Aguilar y Marcelina Oltehua, ambos integrantes del Comité de Vecinos, confirmaron que si bien no están pidiendo que los elementos se vayan, sí se han acercado a proponer soluciones a esta y otras irregularidades cometidas.

De acuerdo con Heriberto Perea, varios vecinos se han quejado sobre las vialidades obstruidas por las patrullas de los elementos, además del constante ruido por las noches y el uso de jardineras públicas como baños.

En entrevista indicó que, si bien han acudido a la comandancia para exponer su molestia, los jefes policiacos no han atendido sus demandas.

Aseguró que las instalaciones de la comandancia no son aptas para el número de elementos que laboran ahí, pues se trata de una casa, que no cuenta con todos los requerimientos necesarios para ser usada como tal.

En entrevista aparte, Marcelina Oltehua, tesorera del Comité, reiteró que se ha acudido ya con los directivos del IPAX en dicha comandancia a exponer las irregularidades y buscar soluciones.

La mujer aclaró que los vecinos no están exigiendo el cierre de la comandancia sino que los elementos tengan educación "y que tratemos de vivir en armonía ya que estamos en la misma área".

"Yo le dije a la persona que me atendió que no había problema, si no les abastece el espacio que tienen, que lo hicieran, pero que pusieran agua con cloro porque es muy molesto el olor que despide eso", enfatizó.

Cabe señalar que en esta zona también se instala un tianguis los fines de semana, lo que ocasiona un intenso tráfico para que los residentes puedan ingresar a sus hogares, además de que las patrullas estacionadas también reducen los espacios disponibles.