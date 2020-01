Xalapa es la capital de los plagios: Miranda de Wallace

En conferencia de prensa la presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, informó el incremento de 2.8 por ciento que registró en 2019 el delito de secuestro con respecto al año 2018.

Detalló que el año pasado se registraron mil 887 plagios contra los mil 834 casos que se tuvieron en 2018, año que era considerado el más violento de la historia.

Según las cifras del organismo Alto al Secuestro, las entidades con mayor incidencia en diciembre de 2019 fueron Veracruz (471), Estado de México (345) y la Ciudad de México (243), destacando la capital veracruzana como la ciudad con más casos.

"Aquí vamos a llevarnos una sorpresa, la primera es Xalapa, Veracruz, pero aquí la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, está en primer lugar también de incidencia delictiva en la capital del país", refirió la activista.

De acuerdo con el documento los municipios veracruzanos donde mayor incidencia de secuestro se tuvo fueron: Xalapa (36), Coatzacoalcos, Orizaba y Veracruz (28), Martínez de la Torre (25), Fortín (21) y Córdoba (20).

Reclasifican de cifras

Isabel Miranda, señaló que las cifras sobre secuestro en México no son confiables, ya que en las estadísticas de los años 2018 y 2019, la organización registró alteraciones en 482 casos en donde se realizaron ajustes por parte de las fiscalías o procuradurías, lo que alteró los números que ya habían sido reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Explicó que tales modificaciones se deben a que en cada cambio de gobierno se reclasifican los delitos y el SESNSP no rectifica las cifras ya que no tiene la facultad para auditar a los estados.

El reporte recoge las cifras nacionales de diciembre del año pasado cuando se registraron 123 carpetas de investigación por este delito, lo cual indica un incremento de 8.8 por ciento comparado con noviembre. Además indica que las autoridades estatales integraron 111 carpetas, mientras 12 lo hicieron las autoridades federales.

"El Secretariado Ejecutivo no tiene la facultad de auditar los estados, se queda con la información que le dan y si ocultan secuestros no tienen forma de saberlo (...) No hay elementos para dar a conocer una cifra confiable."

Isabel Miranda de Wallace

Presidenta de Alto al Secuestro