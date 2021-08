xalapa,_entre_las_capitales_beneficiadas_con_programa_de_bacheo_de_amlo

Durante la conferencia matutina de este jueves, López Obrador afirmó que en cuanto a la reparación de calles también se beneficiará a las ciudades más afectadas por este problema, en las cuales el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se basa para hacer sus encuestas.

Refirió que ambas políticas todavía están en análisis, pero se proyecta que en el caso de la atención a la reparación de baches sea una aportación "tripartita" o que implique a los gobiernos estatales y municipales; sin embargo, se buscará reparar calles con concreto.

"Estamos viendo todavía cómo le vamos a hacer; lo mejor es que sea tripartito. Que participen los gobiernos municipales, los gobiernos de los estados y el gobierno federal. Es un programa para ciudades y sí es una necesidad sentida", consideró.

Señaló que el problema de los baches compete a estados y municipios, los cuales reciben partidas con ese fin; sin embargo, hay ayuntamientos y gobiernos estatales que no tienen ni para pagar la nómina y no aplicaron medidas de austeridad.

López Obrador relacionó este tema con el programa Gas del Bienestar, aseverando que su gobierno tiene disponibilidad de gas natural debido a los contratos que se llevaron a cabo en gobiernos anteriores y alcanza para surtir a la población ese producto en un menor precio, siempre que los ciudadanos estén de acuerdo con esa medida.

"Tenemos una disponibilidad del 40 por ciento de todo el gas que se adquirió, que no lo podemos usar porque no hay ni en la Comisión Federal ni en la industria capacidad para consumir todo ese gas; al mismo tiempo estamos importando gas LP.

"Por qué lo vínculo con lo de los baches; porque podemos construir instalaciones para gas natural en ciudades; la gente se opone por dos causas. Una porque dicen que no tiene calor suficiente, que no tiene fuerza calórica el gas natural con relación al gas LP, que eso no es del todo cierto (...) y lo segundo es que en efecto las empresas particulares abren para meter las instalaciones y dejan destruidas las calles porque se los permiten", señaló.

El presidente mencionó que si se logra introducir gas natural, garantizando que no se afectará la infraestructura, se podría alcanzar un mejor precio, generando precios más bajos para la gente con el compromiso de arreglar completamente las calles.

"Quien quiera, porque todo esto tiene que ser voluntario, no vamos a iniciar un programa y lo paran los vecinos y se pierde dinero del erario, esto tiene que ser un acuerdo", opinó.